I Prodigy cambiano il ritornello di Smack my bitch up: inneggiava alla violenza domestica

Ventisei anni dopo la pubblicazione di Smack My Bitch Up, una delle più celebre canzoni dei Prodigy, il brano è stato modificato negli ultimi concerti della band che si sono tenuti il 24 e il 25 novembre all'Alexandra Palace di Londra. A dimostrarlo sarebbero i video delle due date della band, adesso formata dal cantante Maxim e dal tastierista e dj Liam Howlett, che avrebbero deciso di cambiare il ritornello della canzone da "smack my bitch up" a "change my pitch up", tradotto in "alza il mio volume". La decisione sarebbe arrivata anche per dare una cornice diversa al brano, che negli anni ha ricevuto molti attacchi da parte del pubblico per "aver inneggiato alla violenza domestica".

Smack My Bitch Up, oltre 120 milioni di streaming su Spotify e certificato doppio disco di platino dall'industria discografica britannica, rappresenta uno dei momenti centrali nella discografia della band di Braintree. Pubblicato come singolo nell'album The Fat of the Land, in cui viene incluso anche l'altro successo Breathe, Smack my bitch up è stato anche condannato dalla National Organization for Women (NOW), che lo ha accusato di promuovere la violenza contro le donne come "una forma di intrattenimento". Pochi giorni dopo l'uscita del singolo, anche la BBC decise di bandire definitivamente la canzone dalle sue stazioni, riproducendola solo nella sua versione strumentale.

Anche i componenti, allora, del gruppo come il frontman Keith Flint e Liam Howlett, avevano rifiutato l'associazione del titolo provocatorio all'aspetto violento che veniva denunciato. Proprio Flint, in un'intervista a Rolling Stone, aveva descritto in maniera caricaturale la canzone, togliendole le tracce di violenza denunciate dal pubblico. Il frontman, scomparso nel 2019, è stato sostituito da Maxim, che nei recenti concerti ha deciso di cambiare il ritornello della canzone da "smack my bitch up" a "change my pitch up". Per adesso non è arrivato un annuncio ufficiale della band, che continuerà il suo tour europeo nelle prossime ore al Rockhal in Lussemburgo, prima di esibirsi allo Ziggo Dome di Amsterdam. Solo lo scorso maggio, la band era stata protagonista in Italia: mercoledì 17 all’Alcatraz di Milano e giovedì 18 al Gran Teatro Geox di Padova.