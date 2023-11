Mahmood si emoziona ascoltando Cocktail d’amore in radio: “Mi fa sempre sentire strano” Mahmood ha parlato di Cocktail d’amore e si è emozionato ascoltandola per radio.

A cura di Redazione Music

Cosa succede a un artista che ascolta la propria canzone in auto? Se quell'artista è Mahmood si emoziona. Il cantautore milanese, che due giorni fa ha pubblicato il suo nuovo singolo, Cocktail d'amore, ha postato una storia in cui era in auto e alla radio passavano proprio la sua ultima canzone, prodotta da Dardust emozionandosi. Il cantautore, infatti, ha scritto "Mi fa sempre sentire strano" a corredo della storia in cui si riprende mentre, nel traffico, ascolta questa "ballad malinconica sulla fine di una relazione, che sfoglia con delicatezza i ricordi della coppia, dai viaggi ai momenti e gesti più semplici, fino a ripercorrere aspettative e desideri ormai annebbiati dai rimpianti" per citare il comunicato stampa.

Cocktail d'amore, canzone autobiografica

Nella presentazione con la stampa, Mahmood ha spiegato che il brano, la cui cover è stata curata dal visual artist e fotografo Frederik Heyman, è "autobiografico al cento per cento" e soprattutto è una canzone in cui non parla della fine di un rapporto ma di una sospensione: "Quando scrivo mi libero, per me è come se fosse una terapia scrivere i testi. Mi vergogno un po' quando le devo far ascoltare, però quando scrivo è liberatorio. Mi vergogno se faccio ascoltare al diretto interessato i miei testi, perché solitamente scrivo cose che non ho il coraggio di dire a voce". Il brano nasce mentre era a in studio con Charlie Charles, però non riusciva a chiuderlo, poi mentre si trovava a parigi per il tour estivo ha trovato la melodia e con un pianoforte occasionale ha trovato quello che cercava.

Il video girato a Napoli

Dardust è intervenuto solo successivamente, mettendo le mani sulla produzione: "La voce pitchata che sentite alla fine del brano è il provino originale della prima volta che abbiamo scritto il ritornello col piano. Dardust ha aiutato a dare una veste. All'inizio io ero un po' spaventato su che tipo di produzione potesse avere questo pezzo, infatti abbiamo fatto davvero tanti cambiamenti, però alla fine Dario è una di quelle persone con cui riesco a capirmi più velocemente, riesce a capire quello che ho in mente e come arrivare a un punto che mi convince". Della canzone è uscito anche il video girato a Napoli: "Girare lì è stato magico, credo sia stato uno dei set più fichi da quando ho iniziato a girare video".

La pausa dalla musica

Infine, dopo aver spiegato che il festival di Sanremo non è in previsione, ha parlato anche della pausa che si è preso nel frattempo: "Era necessaria, disco dopo disco, brano dopo brano, sento che la mia scrittura si evolve e sento anche il bisogno di cambiare. Quando mi trovo davanti a una situazione in cui devo fare uscire musica costantemente è difficile capire il passaggio che ho fatto a livello artistico. In questo caso questo tempo mi è servito per arrivare a una maturità tale da capire in che modo i miei brani erano cresciuti, cambiati. Ho preso questo lasso di tempo per evolvermi".