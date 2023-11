Fabi, Silvestri e Gazzè tornano insieme, concerto al Circo Massimo per i 10 anni de Il padrone della festa Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri annunciano la reunion per una sera. A dieci anni da Il padrone della festa si ritroveranno al Circo Massimo a Roma il 6 luglio per un concerto celebrativo.

Fabi, Silvestri e Gazzè ritornano. Il trio, che dieci anni fa si era unito per un album e un tour, tornerà con un concerto per celebrare il decennale de Il padrone della festa, il disco concepito dall'amatissimo trio. Una data singola, quella del 6 luglio al Circo Massimo a Roma, annunciata proprio nella mattina del 27 novembre.

La reunion era già nell'aria, di fatto preannunciata alla stampa nei giorni scorsi con un comunicato criptico in cui si annunciava una qualche operazione con i tre artisti e amici, di nuovo insieme. I più ottimisti avevano sperato in una nuova avventura discografica e un conseguente tour, ma dovranno accontentarsi di un concerto unico che si preannuncia in ogni caso come un evento di grande rilevanza. I biglietti saranno in vendita a partire dal 28 novembre.

L'annuncio di Silvestri, Fabi e Gazzè sui social

"Aò, ma quando lo rifate?”, scrive ironicamente Daniele Silvestri per annunciare la novella sui social. Poi prosegue: "In questi 10 anni sia io che gli altri due sodali ipertricotici questa domanda ce la siamo sentita fare puntualmente quasi dopo ogni concerto. E la risposta è sempre stata “mah, chi lo sa…forse mai”. Ed era una risposta sincera, perché quello che successe allora alla pubblicazione de IL PADRONE DELLA FESTA era e doveva rimanere qualcosa di unico, di irripetibile".

Fabi annuncia dal canto suo "una sera d’estate romana 10 anni dopo il nostro lungo viaggio insieme al disco “il padrone della festa”.

Grazie a Daniele e a Max ho fatto cose nella mia vita che senza di loro forse non avrei potuto vivere. Anche questa diciamo folle megalomania di un concerto al circo massimo con annesso rischio di autocelebrazione, fatta con la leggerezza di tre amici in gita mi risulta simpatica financo divertente".

Nel 2013 usciva Il padrone della festa

Max Gazzè fa una scelta più sintetica e dà risalto alla notizia a modo suo: "Se vedemo ar Circo Massimo…Olè". I tre, d'altronde, nascono da un contesto musicale e culturale comune, cresciuti negli stessi ambienti e capaci, negli anni, di contribuire vicendevolmente ai rispettivi percorsi artistici. Dieci anni fa la scelta di unire le forze per il grande successo de Il padrone della festa, un'operazione fedele alle rispettive produzioni che sembrava chiudere il cerchio di tre vite molto vicine, che spesso si erano intrecciate ma che mai avevano condiviso lo stesso palco.