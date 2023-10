I problemi di Britney Spears, dai coltelli da cucina alla guida senza patente, in attesa del memoir L’ultimo mese di Britney Spears, tra video con coltelli da cucina e multe per guida senza patente e assicurazione. Tutto in attesa del memoir The Woman in me.

A cura di Vincenzo Nasto

Britney Spears, Instagram Account

Mancano 13 giorni all'arrivo di The Woman in me, il memoir di Britney Spears, pubblicato in Italia da Longanesi. La cantante americana, che sta anche affrontando la separazione dal marito Sam Asghari, racconterà il periodo di conservatorship affrontato, il rapporto con il padre, ma anche tanti piccoli retroscena sulla sua carriera musicale. La popstar americana, nel frattempo, ha vissuto l'ultimo mese sotto stretta osservazione dei suoi fan sui social, che in un paio di occasioni hanno evidenziato la pericolosità delle sue azioni, come quando balla con due coltelli da cucina, cercando di ricreare "l'interpretazione di Shakira", come ha dichiarato in un post sui social. Nel frattempo, il dipartimento di polizia di Los Angeles ha reso noto che lo scorso 10 settembre, gli ufficiali della California Highway Patrol, nella Contea di Ventura, hanno sanzionato la popstar con una multa del valore di 1140 dollari a causa di due infrazioni riscontrate alla guida.

La cantante infatti, secondo il portale americano TMZ, sarebbe stata trovata a bordo di una Mercedes Bianca, colta oltre il limite di velocità della zona: 60 km/h. Spears infatti avrebbe quasi raggiunto i 100 km/h e tutto questo sarebbe avvenuto senza una patente valida. Infatti, durante i controlli effettuati dagli ufficiali, Spears è stata trovata senza patente e talloncino dell'assicurazione dell'auto, due sanzioni amministrative che la donna potrà risolvere con una conciliazione con la legge entro il 24 ottobre, data in cui verrà pubblicato anche il suo memoir. Nel frattempo, nel mese di settembre, la Squadra di Valutazione della Salute Mentale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha ricevuto una richiesta di intervento nella casa della popstar, poi girata allo Sceriffo della Contea di Ventura: le rassicurazioni di un membro della sicurezza della cantante sembrano aver sopito, in quel momento, le preoccupazioni sullo stato di salute mentale della cantante.

E chi tra i fan fa notare l'allestimento, un po' preventivo, degli addobbi natalizi in casa Spears, c'è chi invece attende l'uscita di The Woman in me. Il memoir, arrivato dopo un contratto di 13 milioni di euro tra la casa editrice Gallery Books, una costola di Simon & Schuster, e la cantante, potrebbe dar vita a uno scontro a distanza anche con la sorella Jamie Lynn Spears, che ha pubblicato a sua volta un memoir dal titolo Things I Should Have Said lo scorso gennaio. L'opera ha fatto molto discutere e ha reso i rapporti tra le sorelle ancora più tesi, portando l'avvocato della cantante a chiedere di smetterla di parlare della sua assistita con termini dispregiativi. In The Woman in me, potremo aspettarci non solo il racconto della fine della conservatorship e del terzo matrimonio con Sam Asghari: si attende anche una resa dei conti con la madre e con Hollywood, che anche dopo il ritorno musicale con Elton John, sembra tenerla lontana dalle luci.