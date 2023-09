Britney Spears balla con dei grossi coltelli da cucina e si ritrova la Polizia fuori casa Una pattuglia della Polizia è andato a controllare lo stato di salute di Britney Spears dopo un video in cui ballava in casa con dei grossi coltelli.

A cura di Redazione Music

La Polizia è andata a casa di Britney Spears a causa di un video che la vedeva ballare con dei coltelli. Dopo alcune chiamate, i poliziotti hanno voluto assicurarsi che la cantante fosse al sicuro e, a differenza di quanto era emerso inizialmente, ‘intervento non è scaturito a causa delle chiamate dei fan ma, come hanno spiegato le Forze dell'ordine, da un membro dello Smart Team della polizia di Los Angeles, ovvero un gruppo che si occupa di valutazioni mentali che già in passato aveva avuto a che fare con la cantante. Nei giorni scorsi Britney Spears aveva postato sui social un video in cui ballava con due grossi coltelli da cucina e questa cosa aveva fatto preoccupare anche molti fan.

La cantante, che inizialmente aveva scritto "Oggi ho iniziato a giocare in cucina coi coltelli", ma dopo il sopralluogo della Polizia, la cantante ha cambiato la didascalia scrivendo: "Oggi ho iniziato a giocare in cucina coi coltelli. Non preoccupatevi, non sono coltelli veri, Halloween è vicino". Eppure, il problema era che il rumore dei coltelli che si sentiva nel video postato, sembrava proprio quello di due coltelli d'acciaio che sbattono l'uno con l'altro: Spears aveva creato una delle sue classiche coreografie girate in casa e che puntualmente posta sui social. La Polizia ci ha tenuto a specificare che non interviene a casa delle star per chiamate da parte dei fan, ma solo se c'è una segnalazione credibile e questa volta la chiamata era arrivata da una persona a conoscenza della situazione della cantante. In un video precedente, inoltre, la cantante aveva un polso fasciato e quello che pare un taglio sulla gamba destra.

Britney Spears non è nuova a mostrare la sua passione per i coltelli, come ha scritto TMZ che in passato ha segnalato come la cantante tenesse in casa coltelli in vari posti, per paura che qualcuno potesse entrare e come, quando è finita la tutela legale fosse stato consigliato proprio di farci attenzione. Qualche mese fa la cantante aveva ritrovato un'altra volta la Polizia fuori casa, quella volta perché era scomparsa dai social e qualcuno aveva pensato che potesse esserle succedere qualcosa, al punto che la cantante fu costretta a scrivere un post in cui ringraziava i fan per la preoccupazione ma sottolineava che non era contenta di vedere la Polizia arrivare all'improvviso a casa sua.