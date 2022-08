Maneskin agli Mtv VMA, terza candidatura: possono vincere il premio come “Group of the Year” I Måneskin continuano a fare la voce grossa all’estero, è arrivata anche la nomination come “Best New Group” agli Mtv VMA.

I Måneskin continuano a fare la voce grossa all'estero. Agli Mtv VMA concorreranno a tre premi: è arrivata, infatti, la terza candidatura alla cerimonia di premiazioni che ci sarà il 28 agosto. La band di Damiano David concorre anche al premio prestigioso di "Group of the Year" insieme a Blackpink, BTS, City Girls, Foo Fighters, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers e Silk Sonic. In questo momento, la band si trova in Giappone in un mini tour di tre date, poi proseguiranno alla volta del New Jersey.

Tutte le nomination dei Måneskin

I Måneskin si esibiranno per la prima volta agli Mtv VMA 2022 il 29 agosto, uno degli appuntamenti musicali più importanti e attesi al mondo. Si giocano, oltre al Group of the Year, anche i premi di Best New Artist e Best New Alternative. Potrebbero quindi aggiudicarsi un altro premio Mtv, dopo quello del 2021 agli Ema come "Best Rock". La concorrenza è serrata: per il premio come "Best New Artist" se la giocano con Baby Keem, Dove Cameron, Gayle, Latto e Seventeen, mentre per Best Alernative, la loro "I wanna be your slave" se la vedrà Avril Lavigne ft. Blackbear: “Love It When You Hate Me”, Imagine Dragons, JID: “Enemy”, Machine Gun Kelly ft. Willow: “Emo Girl”, Panic! at the Disco: “Viva Las Vengeance”, Twenty One Pilots: “Saturday” e Willow, Avril Lavigne ft. Travis Barker: “G R O W”.

Tutte le esibizioni

Non solo Maneskin, gli Mtv VMA 2022 prevedono anche prevede le esibizioni di Lizzo, Blackpink, Jack Harlow che si aggiungono ai già annunciati J Balvin, Anitta, Panic! at the Disco, Khalid e Mashmello oltre a Nicki Minaj, che sarà premiata con il Video Vanguard Award. Per quanto riguarda i Maneskin, la canzone scelta dalla band è l'ultimo singolo "Supermodel", che sta puntando i 100 milioni di stream su Spotify e i 15 milioni di visualizzazioni su Youtube per il video.