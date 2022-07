Un’altra nomination per i Maneskin, in lizza come migliori artisti agli MTV Video Music Awards Ancora un riconoscimento per la band, che il prossimo 28 agosto si contenderà il titolo di Best New Artist agli MTV Video Music Awards.

A cura di Andrea Parrella

I Maneskin all’Eurovision (Giorgio Perottino/Getty Images)

Ancora una nomination per i Maneskin. La band è candidata come Best New Artist ai VMAs 2022, gli MTV Video Music Awards, che premiano i migliori videoclip e le migliori canzoni degli ultimi dodici mesi a livello planetario. La manifestazione andrà in scena il prossimo 28 agosto e i Maneskin saranno in lizza per la vittoria dopo il trionfo europeo dello scorso autunno sul palco degli MTV Europe Music Awards, ai quali parteciparono esibendosi dal vivo sul palco della László Papp Sports Arena di Budapest, dal quale ritirarono il premio come Best Rock.

Premio, quest'ultimo, che tuttavia sfumerà inevitabilmente nell'edizione 2022, visto che i Maneskin non sono stati nominati in quella categoria. La categoria nella quale i Maneskin figurano come candidati aveva visto lo scorso anno trionfare Olivia Rodrigo. Guardando indietro nel tempo, a vincere in questa categoria sono stati artisti del calibro di Billie Eilish, One Direction, Justin Bieber, Lady Gaga, Killers, Maroon 5, 50 Cent, Avril Lavigne, Alicia Keys, Eminem, i Nirvana e pure i Guns N'Roses.

Gli altri candidati

A contendere la vittoria del premio alla band ci saranno Baby Keem, Dove Cameron, Gayle, Latto e Seventeen. A poche ore dall'annuncio della nomination, i Maneskin hanno esultato sui social, chiamando a rapporto i fan di tutto il mondo affinché gli diano supporto per la vittoria finale.

Il successo dei Maneskin fino al Circo Massimo

Per la band, in ogni caso, quello che sta scorrendo è un altro anno d'oro, dopo la consacrazione internazionale dello scorso anno, avvenuta in seguito alla vittoria dell'Eurovision Song Contest e, successivamente, a un'incredibile escalation di premi e riconoscimenti di livello internazionale che li hanno definiti come il fenomeno musicale più interessante di questi ultimi anni. Una consacrazione giunta fino al concerto del Circo Massimo dello scorso 9 luglio, quando i Maneskin hanno fatto ballare e cantare migliaia di fan.