I Maneskin non si fermano, annunciata la nuova versione di Rush! con cinque canzoni nuove I Maneskin hanno annunciato una versione di Rush!, l’ultimo album, che conterrà cinque nuove canzoni, compreso il singolo “Honey (Are U Coming?)”.

L'uscita di "Honey (Are U Coming?)", ultimo singolo dei Maneskin, era preludio all'uscita del repack del loro ultimo album "RUSH!" che tornerà disponibile co cinque brani nuovi a partire dal prossimo 10 novembre. Questa nuova versione dell'album comprenderà, oltre al singolo già uscito, anche "Valentine", "Off My Face", "The Driver" – ovvero la canzone già anticipata dal vivo durante questi ultimi concerti – e "Trastevere". La band, quindi, continua non solo a esibirsi live, in un tour che pare non fermarsi più, a parte la pausa estiva, ma continuando a dare al pubblico nuove canzoni, materiale che poi viene implementato di volta in volta nei live, altra dimensione importante per la band.

La nuova versione di Rush!

I Maneskin, quindi, continuano il percorso che li ha portati a essere la band italiana più ascoltata al mondo su Spotify con oltre 24 milioni di ascoltatori mensili e continuano anche il tour mondiale, che puntellano con l'uscita di questo repack, diventato ormai un punto fermo delle uscite discografiche di tutte le band. Stando alla nota stampa che accompagna l'annuncio di questa nuova pubblicazione, l'album "avrà anche un artwork rinnovato che inverte la provocatoria versione originale con il salto della band. L'album sarà disponibile, oltre che in digitale, anche in vari formati, tra cui: CD Standard, CD Deluxe che include il ‘LOUD KIDS JOURNAL' – un esclusivo libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan – doppio LP formato standard in vinile nero da 180 grammi, doppio LP formato standard ‘splatter' e doppio LP formato standard in vinile trasparente".

La trasklist di"RUSH! (ARE U COMING?)"

Ecco la trascklist della nuove versione di Rush!

Honey (Are U Coming?) Valentine Off My Face The Driver Trastevere Own My Mind Gossip feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don't Wanna Sleep Kool Kids If Not For You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono Della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

I numeri dei Maneskin

Benché sia l'album più internazionale della band, e il primo dopo le vittoria di Sanremo ed Eurovision e l'esplosione internazionale, in Italia è riuscito a raggiungere la certificazione di Platino, lontana, per il momento, dai cinque platini ottenuti dai precedenti "Il ballo della vita" e "Teatro d'Ira vol.1", mentre singoli come "The loneliest" e "Supermodel" hanno conquistato il doppio platino. La band ha anche bissato il successo agli Mtv Vma 2023 vincendo come Best Rock e adesso è in tour nelle arene del Nord America, per proseguire in Sud America, Giappone, Europa, Regno Unito e Irlanda e Australia.