Il testo e la traduzione di Honey (Are U Coming)?, i Maneskin si preparano agli Mtv Vma 2023 I Maneskin hanno pubblicato la nuova canzone “Honey (Are U Coming?)” che suoneranno live anche durante gli Mtv Vma 2023.

I Maneskin hanno pubblicato il nuovo singolo "Honey (Are U coming?)", che suoneranno per la prima volta in tv durante gli Mtv Video Music Awards, dove la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sarà candidata in due categorie, quella di Gruppo dell'anno e miglior video rock con “The Loneliest”. La band, infatti, è anche tra gli artisti che si esibiranno nella notte tra il 12 e il 13 settembre direttamente dal Prudential Center del New Jersey. La canzone, intanto, è già stata suonata live, visto che la band italiana ha dato il via, da Hannover, al loro "RUSH! WORLD TOUR". La canzone, che è arrivata a sette mesi dall'uscita del loro ultimo album ed è servita proprio a lanciare la partenza del tour e regalare una nuova performance agli Mtv VMA, ha collezionato oltre un milione di views su Youtube e oltre 4 milioni di stream in pochi giorni.

Il testo di Honey (are u coming?)

Meet me there where it never closes

Meet me there where it's never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

I know a place downtown, babe, if you wanna go

I'm gonna show you how this Italian amor

Is gonna love you harder than ever before

You will like it

We're gonna get sky-high and create a new world

Where somebody might die, but nobody gets hurt

And if it sounds good for you, baby, just say the word

You will like it (Ah)

It's 5 AM

We feel so good, it's almost frightening

It's 5 AM

I'm made for you, we can't deny it

Meet me there where it never closes

Meet me there where it's never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I'll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Before I found this place I was feeling so blue

But then it turned me out, let it do it to you

It's not a one-night stand if it turns into two

Oh, I like it (Yeah)

It's 5 AM

We feel so good, it's almost frightening

Let's try again

I don't deserve you, you're a diamond

Meet me there where it never closes

Meet me there where it's never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I'll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Honey, are you coming?

La traduzione di Il testo di Honey (are u coming?)

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non è mai senza speranza

Tutto è giusto nell'amore, oh-oh-oh

Tesoro, stai venendo?

Conosco un posto in centro, babe, se vuoi andare

Ti mostrerò come questo amor Italiano

Ti amerà più forte che mai

Ti piacerà

Arriveremo alle stelle e creeremo un nuovo mondo

Dove qualcuno potrebbe morire, ma nessuno si fa male

E sembra buono per te, baby, di' solo la parola

Ti piacerà (Ah)

Sono le cinque di mattina

Ci sentiamo così bene che fa quasi paura

Sono le cinque di mattina

Sono fatto per te, non possiamo negarlo

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non è mai senza speranza

Tutto è giusto nell'amore, oh-oh-oh

Tesoro, stai venendo?

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là, ti darò le tue rose

Tutto è giusto nell'amore, oh-oh-oh

Tesoro, stai venendo?

Prima di trovare questo posto mi sentivo così triste

Ma poi mi ha respinto, lascia che lo faccia anche a te

Non è una botta e via se si trasforma in due

Oh, mi piace (Yeah)

Sono le cinque di mattina

Ci sentiamo così bene che fa quasi paura

Proviamo di nuovo

Non ti merito sei un diamante

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non è mai senza speranza

Tutto è giusto nell'amore, oh-oh-oh

Tesoro, stai venendo?

Incontrami là dove non chiude mai

Incontrami là dove non è mai senza speranza

Tutto è giusto nell'amore, oh-oh-oh

Tesoro, stai venendo?

Tesoro, stai venendo?

Il significato di Honey (are u coming?)

Il significato della canzone la spiega Damiano David, cantante della band, che nella nota stampa spiega: "È la storia di un incontro tra due persone che insieme vedono nei rispettivi occhi un po' di tristezza, qualcosa che li fa sentire fuori posto. È un invito ad unirsi in una nuova avventura senza sapere effettivamente cosa li aspetta e godersi il viaggio". Victoria De Angelis, bassista della band, racconta, invece, come è nata: "Abbiamo scritto la canzone subito dopo lo scorso tour, avevamo ancora tutta l’adrenalina accumulata durante i concerti e i viaggi. L'abbiamo scritta tra Londra e Los Angeles. Siamo davvero felici del risultato e pensiamo che sia qualcosa di nuovo per noi".