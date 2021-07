in foto: Maneskin (ph Gabriele Giussani)

La gara a contare gli ascoltatori mensili dei Maneskin è partita subito dopo la loro vittoria all'Eurovision e col passare delle settimane e il crescere esponenziale dei numeri ha portato di volta in volta ai confronti, da quelli "di genere" con band come i Pearl Jam e i Foo Fighters, fino a quelli generali anche con miti della musica come i Beatles (fermi a 24 milioni di ascoltatori mensili contro i 29 mln della band italiana), che sono stati sorpassati dalla band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. I Maneskin, insomma, non si fermano e pian piano stanno portando con sé varie canzoni e non solo, visto che, come segnala anche Forbes, che lo segnala come rilevante, nella classifica degli album mondiali fa il suo ingresso tra i primi 15 anche "Chosen", Ep del 2017 della band, trainata dal successo di Beggin'.

Il successo di Beggin' oltre I wanna be your slave

Nonostante sia passato più di un mese e mezzo dalla vittoria dell'Eurovision con "Zitti e buoni", i Maneskin continuano a ottenere numeri impressionanti, che non hanno nulla da invidiare ai maggiori artisti internazionali. Le nuove classifiche mondiali, infatti, vedono miglioramenti per la band, che ha, per esempio, il secondo posto nella Top Global di Spotify proprio con "Beggin'" che sta dando il cambio, nelle classifiche mondiali, a "I wanna be your slave" che a sua volta aveva dato il cambio a "Zitti e buoni", in una alternanza che sta pagando. E sta pagando anche per quanto riguarda gli album, visto che "Teatro d'ira Vol 1" si sta portando appresso anche "Chosen".

I Maneskin nelle classifiche mondiali

I Maneskin continuano a guadagnare posizioni, nelle classifiche internazionali, conquistando la vetta di classifiche come succede in Germania dove sono primi con "Beggin'" e quarti con "Slave", mentre in Gran Bretagna guadagneranno una posizione con "Slave" che sale in sesta posizione, con Beggin' che fa un balzo di 63 posizioni, passando dalla 73 alla 10, mentre in Irlanda "Slave" sale dalla 7 alla 5 e Beggin' esordisce direttamente in decima posizione e in Olanda occupano la seconda, terza e quarta posizione. Nella classifica Billboard Global Exc US ovvero le canzoni più ascoltate al mondo escluso il mercato Usa, Beggin lascia la 21 ed entra in settima, con Slave che perde una posizione e scende alla 11.

I 100 milioni di Beggin'

La salita vertiginosa di Beggin' – che ha avuto un boost di interazioni anche grazie al successo su TikTok – sta spingendo anche Chosen, l'Ep che la band pubblicò alla fine dell'esperienza a X Factor, nel 2017. Un successo che ha portato Beggin' a superare i 100 milioni di stream su Spotify, superando anche "Torna a casa" che ha superato i 99 milioni.