I Maneskin annunciano un altro tour mondiale tra Giappone, Usa, Australia e Sud America I Maneskin hanno annunciato un tour mondiale che seguirà quello europeo. Il Rush! World Tour toccherà anche Giappone, Australia, Usa, Canada e Sud America.

A cura di Redazione Music

I Maneskin

Nonostante un tour che li avrebbe visti impegnati fino al 25 luglio, ultima tappa negli stadi italiani, al San Siro di Milano, i Maneskin hanno deciso di non fermarsi e hanno annunciato il Rush! World Tour che partirà il prossimo 3 settembre da Hannover, in Germania. La band è nel pieno del tour europeo, e stasera tornano in Italia con la doppia data di Bologna, ma hanno deciso comunque di annunciare questa novità, tornando a girare il mondo, toccando i palazzetti di Giappone, tornando in Canada e negli Usa, in luoghi come il Madison Square Garden a New York e poi tornando in Sud America nelle arene e negli stadi, fino all'esordio in Australia.

La band italiana più ascoltata al mondo non si ferma e sfrutta al massimo questi due anni di popolarità internazionale, spingendo su quella che è la loro dimensione ideale, probabilmente, ovvero il live. In più potranno farlo, anche a livello mondiale, portando live il loro ultimo album "Rush!", uscito lo scorso gennaio, il primo dallo scoppio della fama e dalla vittoria dell'Eurovision Song Contest, rampa di lancio mondiale, grazie a "Zitti e buoni", con cui l'hanno vinto, ma anche all'enorme viralità di "Beggin'" e "I wanna be your slave" che li ha portati anche ad apparire più volte nei late show americani come quello di Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ed Ellen De Generes.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan, quindi, continuano a far parlare di sé nel mondo, spinti dall'entusiasmo anche di una parte della critica e accettando quella meno favorevole. La band, quindi, torna a suonare nel mondo forti di 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro, premiazioni importanti agli MTV EMA, ai Video Music Awards, agli American Music Awards e la nomination come Best New Artist ai Grammy. Ecco tutte le nuove date del Rush! World Tour annunciate: