I Big di Sanremo saranno 25: Amadeus porterà al festival tre giovani

A cura di Elisabetta Murina

I Big in gara a Sanremo 2022 saranno 25. Amadeus, durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, ha annunciato di voler portare al Festival anche i primi tre giovani cantanti: "Due sono pochi e il podio merita di essere a Sanremo. Saranno 25 i big al Festival".

L'annuncio di Amadeus

Dopo aver svelato al TG1 i 22 nomi dei Big, Amadeus torna a stupire il pubblico. Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, il conduttore ha fatto sapere che alla lista già resa nota si aggiungeranno altri tre cantanti, i vincitori di Sanremo Giovani: "Ascolteremo 12 canzoni bellissime, per la commissione e per il sottoscritto, che voteranno, non sarà facile. Stamattina ho pensato di porterò a Sanremo l'intero podio, i primi tre giovani. Il podio di Sanremo giovani sarà l'aggiunta. Due sono pochi e il podio merita di essere a Sanremo. Saranno 25 i Big al festival". Con quest'annuncio, il direttore artistico del Festival spiazza ancora una volta gli spettatori e gli stessi cantanti: "Per me la canzone viene prima di tutto: dedico molte ore ad ascoltare big e giovani. Nessun Big era a conoscenza di chi avrebbe fatto parte dei 22, nessuna casa discografica sapeva chi avrei scelto. Quest'anno abbiamo 22 nomi fortissimi". Tra i cantanti che ritroveremo sul palco dell'Ariston ci sono grandi ritorni, come Massimo Ranieri e Gianni Morandi, e talenti che, visto il successo riscosso, sembrano promettere bene, come la coppia Blanco e Mahmood.

Chi sono i 12 cantanti di Sanremo Giovani

Domani, mercoledì 15 dicembre, andrà in onda su Rai1 la finale di Sanremo Giovani, dove verranno svelati i nomi dei tre vincitori che entreranno tra i Big del Festival di Sanremo. I finalisti saranno 12, tra ex allievi di Amici e cantanti che si sono fatti strada grazie a Tik Tok. Di seguito l'elenco completo: