I 46 cantanti selezionati per Sanremo Giovani 2021: tra ex Amici, X Factor e tiktoker Sono stati annunciati i giovani che si giocheranno un posto per partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2022. E c’è già una novità, visto che i concorrenti saranno quarantasei, a fronte dei trenta che erano stati annunciati: vengono da tutta Italia, sono singoli, coppie o band, con nomi più o meno noti.

A cura di Redazione Music

Sono stati annunciati i giovani che si giocheranno un posto per partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2022. E c'è già una novità, visto che i concorrenti saranno quarantasei, a fronte dei trenta che erano stati annunciati: vengono da tutta Italia, sono singoli, coppie o band, con nomi più o meno noti, alcuni coi un passato nei vari talent. Nella nota stampa con cui la Rai rende noti i nominativi si parla di "rivoluzione", con questo cambiamento arrivato dopo che la Commissione Artistica ha "esaminato le oltre 700 domande di partecipazione all’edizione 2021": la grande qualità delle canzoni proposte dai giovani artisti ha infatti convinto la Commissione stessa (presieduta dal direttore artistico Amadeus e Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis) a portare a 45 i partecipanti alla selezione finale, invece dei 30 inizialmente previsti a cui si aggiunge il vincitore di Castrocaro. La notizia arriva a pochi giorni anche dal cambio del regolamento per i Big di Sanremo 2022.

Dai talent al Festival di Sanremo

Tra i nomi ce ne sono alcuni noti, come il tiktoker Matteo Romani (Amici), ma anche gli ex talent come Bais, MyDrama, Blind, Manitoba, Kaze di X Factor, Enula, Martina Beltrami, Esa, Aurora, Federico Baroni ed Edoardo Brogi ex di Amici, Fusaro e Thomas Cheval di The Voice, Francesco Faggi di Italia's Got Talent, un'artista come Angelina Mango (figlia di Mango, appunto), Esseho della scuderia Bomba Dischi, Giulia Mutti, vecchia conoscenza di Sanremo Giovani. Per provenienza geografica la nota della Rai fa sapere che 24 artisti vengono dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero. I selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla Commissione Artistica che a fine novembre renderà noti gli otto che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre, dalla quale usciranno i due artisti in gara insieme ai 22 “Big” al Festival di Sanremo 2022.

I primi 46 cantanti e le canzoni di Sanremo Giovani