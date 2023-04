Giordana Angi lascia Amici e 21Co, l’etichetta legata a Maria De Filippi: “Torno alla mia musica” Con un post pubblicato su Instagram, Giordana Angi comunica il suo addio ad Amici e 21Co, l’etichetta discografica che aveva fondato insieme a Briga e a Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi.

A cura di Stefania Rocco

Giordana Angi lascia Amici e 21Co, l’etichetta discografica legata al talent show che la cantautrice aveva fondato 4 anni fa insieme al collega Briga e a Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Si tratta della casa discografica che ha prodotto Luigi Strangis, Alex e alcuni altri ex allievi usciti dal talent show di Canale5.

L’addio di Giordana Angi

“Ciao Amici e 21co, questi sono i miei ultimi giorni con voi”, ha scritto Giordana in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, “Siete stati la mia casa per quasi 4 anni. Mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutati a realizzare i vostri. Questo è quello che mi ha reso così appassionata: il sogno. Ho vissuto molti momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma vi ho anche dato tutto quello che avevo. Ho seguito ogni passaggio, dai casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e di dedicare tutte le mie energie alla mia carriera. Al palco, alle mie canzoni, alla mia musica. Grazie a tutti. Vi ho amato e vi amerò ancora. Per sempre”. Nelle foto che accompagnano il post di Giordana ci sono alcuni dei momenti più significativi vissuti negli ultimi anni. Nell’ultimo scatto compare Maria De Filippi, conduttrice e talent scout che anni fa l’ha scoperta proprio attraverso la sua partecipazione ad Amici.

Gli “Amici” che abbracciano Giordana Angi

Il post di Giordana ha ricevuto migliaia di like in pochi minuti. Ad abbracciarla virtualmente sono stati alcuni tra i volti più rappresentativi del talent show di Canale5. Da Francesca Tocca e Umberto Gaudino, ballerini professionisti del programma, fino a Aka7even, Raffaele Renda, Giuseppe Giofrè (giudice dell’attuale serale di Amici), Rudy Zerbi, Giulia Stabile e numerosi altri. Giordana non ha chiarito quale sarà il suo percorso professionale a partire dia questo ma è evidente che resterà nell’ambito musicale e discografico. Nei suoi anni da parte attiva dell’etichetta 21Co, Giordana non ha mai lasciato la musica live. Il suo ultimo album, “Questa fragile bellezza”, è uscito il 22 ottobre scorso.