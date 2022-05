Cos’è la 21CO, etichetta legata ad Amici e fondata da Angi, Briga e dal figlio di Maria De Filippi La neonata etichetta indipendente 21CO, legata allo staff di Amici, pubblicherà il primo progetto di due concorrenti di questa edizione: Alex e Luigi Strangis.

A cura di Vincenzo Nasto

Luigi Strangis e Alex 2022, foto di copertina degli Ep

Potrebbe essere la nuova frontiera discografica del talent televisivo di Maria De Filippi Amici: stiamo parlando della neonata etichetta indipendente 21CO, che pubblicherà il primo Ep di due finalisti dell'edizione 21 della trasmissione. Saranno Alex e Luigi Strangis i primi musicisti a pubblicare un progetto sotto la 21CO, l'etichetta fondata dall'universo di Amici, tra glorie passate, rapporti familiari e lavorativi. I quattro founder dell'etichetta infatti sono Giordana Angi, concorrente di Amici 18, Briga, che aveva partecipato nel 2015, Emanuela Sempio, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello e dal 2002 autrice televisiva legata a Fascino, la società fondata e diretta da Maria De Filippi e il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele. Ma come apprende Fanpage.it sarà tutto il gruppo che lavora alla trasmissione a occuparsi della nuova label che non si sa ancora se lavorerà esclusivamente su artisti del talent o allargherà il proprio roster anche al di fuori.

Saranno "Non siamo soli" di Alex e "Strangis" di Luigi Strangis i primi due Ep a esser pubblicati dai finalisti della 21° edizione di Amici di Maria De Filippi. Dalle dichiarazioni dei due giovani cantanti si può osservare l'operato dell'etichetta discografica indipendente, che ha sottolineato ai ragazzi il tipo di rapporto che avrà con loro, durante la produzione e la promozione del disco. Come ha affermato Alex: "Mancavano due settimane alla fine del programma, non avevo ancora partecipato alla semifinale, quando Mamo Giovenco mi chiama nel suo ufficio e mi mostra le proposte arrivate dalle major. Non nascondo che per me era un grande onore sapere che major come Carosello e Warner mi proponevano di fare uscire il mio primo Ep, ed un eventuale secondo disco, con la loro etichetta. Poi però Mamo ha aggiunto la possibilità di rimanere con la struttura e le persone che mi avevano seguito da quando ero entrato ad Amici. Mi era chiaro allora e lo è oggi che quest’ultima proposta non ha la storia e la forza acquisita negli anni dalle major, ma è altrettanto chiaro per me che questo significa rimanere in una famiglia che mi ha accolto e capito".

Discorso molto simile per Luigi Strangis, che ha scelto di continuare il rapporto di collaborazione con lo stesso staff che lo ha accompagnato dall'inizio del programma. A tenere sott'occhio i giovani talenti sarà proprio Giordana Angi, che è l'unica dei tre founder segnalata come A&R dell’etichetta. La cantante che aveva partecipato ad Amici 18 ha anche collaborato con alcune delle cantanti dell'edizione odierna, come Sissi, nella scrittura dell'ultimo brano: "Dove sei". Per Strangis il giorno X sarà il 3 giugno, quando l'omonimo Ep sarà fuori con sette tracce, compresa l'esibizione live di "Riflessi". Il cantante ha riflettuto anche sulla potenza di fuoco delle major nella distribuzione del disco, ma ha comunque deciso di rimanere a fianco alla nuova realtà: "So che 21co può non avere la stessa forza di grandi major, abituate a lavorare negli anni con giovani usciti da talent show come Amici e non solo, ma spero e credo che proprio per questo possa concentrarsi al meglio su di me e il mio percorso superando, come purtroppo ho visto accadere a molti, lo scoglio delle mere leggi di mercato che ci vogliono sempre di successo disco dopo disco altrimenti vieni subito messo da parte, e io dall’altra parte ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni".