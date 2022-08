Gigi D’Agostino è tra gli artisti più ricercati di sempre su Shazam grazie a “In My Mind” Shazam ha pubblicato la “Top 100 Shazam of All Time” per celebrare i 20 anni della piattaforma: presente anche il dj torinese Gigi D’Agostino con “In My Mind”

A cura di Vincenzo Nasto

Shazam, l'applicazione per il riconoscimento dei brani musicali, compie 20 anni e ha deciso di stilare una classifica tra gli artisti e le canzoni più ricercate di sempre. Una top 100 che vede al primo posto il brano "Dance Monkey" di Tones And I, ma che fotografa in classifica anche uno dei rappresentanti italiani più famosi all'estero: il dj torinese Gigi D'Agostino. L'autore 54enne infatti compare con il brano "In My Mind", co-firmato con il dj lituano Dynoro, alias Edvinas Pechovskis: il singolo campiona una delle tracce più famose della discografia del dj torinese, quel "L'amour toujours (I'll Fly with You)" pubblicata nel 1999 che gli è valsa la fama internazionale.

Gigi D'Agostino tra gli artisti più ricercati su Shazam

A 20 anni dalla sua nascita, l’applicazione per il riconoscimento dei brani musicali Shazam ha deciso di celebrare il momento con una classifica dei 100 brani più ricercati di sempre sulla piattaforma. In collaborazione con Apple, che ha acquistato l'applicazione nel 2018, è stata pubblicata la selezione musicale in streaming sulla piattaforma Music. Negli ultimi mesi, Shazam ha anche tagliato il traguardo dei 70 miliardi di brani a cui è riuscito a dare un nome, con 225 milioni di utenti mensili globali. Tra la "Top 100 Shazam of All Time" è presente anche un rappresentante italiano: la leggenda della musica house Gigi D'Agostino. Il producer, grazie al brano "In My Mind", che ha superato anche il miliardo di stream su Spotify, ha conquistato un posto nella classifica, un riflesso anche del campionamento della hit "L'amour toujours (I'll Fly with You)".

Drake comanda con 350 milioni di ricerche

Se al primo posto della classifica dei brani più ricercati troviamo "Dance Monkey" di Tones And I, la "Top 100 Shazam of All Time" ha celebrato anche l'artista canadese Drake. Infatti, l'autore di "Honestly, Nevermind" è l'artista più ricercato di sempre, con oltre 350 milioni di riconoscimenti sulla piattaforma. Il suo brano più cercato dagli utenti di Shazam è invece "One Dance", secondo singolo estratto dal suo quarto album "Views", con oltre 17 milioni di ricerche. Shazam ha voluto anche omaggiare il primo singolo a esser stato ricercato sulla piattaforma: si tratta di "Jeepster" dei T. Rex nell'aprile del 2002. Altri record sulla piattaforma sono stati segnati dai BTS e Lil Wayne: da una parte, il gruppo K-Pop ha fatto segnare il brano più veloce a essere stato ricercato un milione di volte sull'applicazione con "Butter": solo nove giorni. Dall'altra parte, il rapper americano fu il primo nel 2009 a raggiungere un milione di ricerche Shazam sul suo profilo.