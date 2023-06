Geolier rivela: “Dovevo cantare Chiagne a Sanremo con Lazza, ma mi hanno scartato per il napoletano” Geolier ha rivelato negli scorsi giorni di esser stato rifiutato al Festival di Sanremo 2023 perché “un minuto e 15 secondi di napoletano erano troppi”.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier (ph Gaetano De Angelis)

È cominciato negli scorsi giorni la lunga tournée estiva di Geolier che lo porterà a viaggiare in tutto lo Stivale, anche grazie al successo de Il coraggio dei bambini e la sua deluxe. L'album, uscito lo scorso 6 gennaio, ha vissuto un successo internazionale: nella narrazione del giovane Emanuele Palumbo si iscrive anche il forte legame con il dialetto napoletano, che non ha abbandonato anche nel momento di massima esposizione dopo il successo all'esordio con Emanuele. Negli scorsi giorni, ospite del teatro San Carlo per il corso sulla lingua della canzone napoletana, Geolier ha rivelato che sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti del Festival di Sanremo, insieme al secondo classificato Lazza. I due avrebbero dovuto esibirsi, durante la serata delle cover, con il brano Chiagne: "Dovevo cantare a Sanremo Chiagne con Lazza, ma mi hanno detto che un minuto e 15 secondi di napoletano erano troppi, dovevano ascoltarci anche a Milano, a Bergamo".

Geolier e la rivelazione sul Festival di Sanremo 2023

Nei giorni in cui Geolier si è esibito anche davanti a 20mila fan, come all'Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma, ma anche al Lido di Camaiore per La Prima Estate, aprendo il live di Nas, il rapper napoletano ha voluto svelare un'indiscrezione riguardo al Festival di Sanremo 2023, di cui sarebbe potuto essere uno dei protagonisti. Basti pensare al destino di Lazza, arrivato alla kermesse con Sirio, l'album con più settimane in testa alla classifica italiana, che si è classificato al secondo posto con Cenere nel suo esordio sanremese. Vicino a lui, come ha svelato lo stesso Geolier in un incontro al Teatro San Carlo di Napoli per il corso sulla lingua della canzone napoletana, ci sarebbe potuto essere proprio il rapper napoletano: "Dovevo cantare a Sanremo Chiagne con Lazza, ma mi hanno detto che un minuto e 15 secondi di napoletano erano troppi, dovevano ascoltarci anche a Milano, a Bergamo. Ho risposto che la prossima volta torno con un brano solo in napoletano".

Il successo de Il coraggio dei bambini e l'esibizione allo stadio Diego Armando Maradona

Il rapper, che ha pubblicato lo scorso 6 gennaio il suo secondo album Il coraggio dei bambini, avrebbe potuto essere una delle sorprese più gradite del Festival di Sanremo, anche in termini di visibilità. L'album è stato certificato triplo disco di platino, e il successo post-datato di brani come Il male che mi fai con Marracash, pubblicato nella sua deluxe traccia uno schema dell'ampio raggio di visibilità ottenuto dal rapper di Secondigliano. A questo si aggiunge anche il suo intervento alla trasmissione di Italia 1 Le Iene, seguito nei mesi successivi anche dall'esibizione allo stadio Diego Armando Maradona per la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Geolier sembra ormai pronto alla grandezza di questi palcoscenici.