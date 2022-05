Fedez si presenta a sorpresa al concerto di Tananai e annuncia: “Abbiamo fatto una canzone insieme” Fedez ieri sera si è presentato a sorpresa al concerto di Tananai ed ha regalato al pubblico presente la sua prima esibizione dal vivo dopo l’operazione di rimozione del tumore. Ha fatto saltare tutti cantando Le Madri degli Altri, poi ha annunciato il nuovo lavoro con Tananai.

A cura di Gaia Martino

Fedez torna su un palco divertito e in splendida forma dopo la delicata operazione a cui si è sottoposto lo scorso marzo. Ieri sera ha fatto una sorpresa ai fan del suo collega e amico Tananai presentandosi al suo concerto al Fabrique di Milano per cantare insieme Le madri degli altri, canzone scritta a quattro mani e inserita nell'album Disumano. Ha fatto ballare e saltare tutti Federico Lucia tornato dopo mesi a cantare dal vivo: alla fine dell'esibizione ha annunciato inoltre che sta lavorando ad un nuovo brano insieme ad Alberto Cotta Ramusino, alias Tananai. È stata una serata piuttosto ricca per il rapper: nel locale milanese ha incontrato anche l'ex socio e amico Fabio Rovazzi con cui ha scambiato una chiacchiera.

Fedez e Tananai annunciano una nuova collaborazione

"Comunque non ditelo a nessuno ma abbiamo fatto una canzone insieme": è stato questo l'annuncio di Fedez sul palco del Fabrique di Milano accanto a Tananai, protagonista del concerto che si è tenuto ieri sera. Tra le urla del pubblico il giovane cantante, ultimo classificato al Festival di Sanremo 2022, ha ringraziato il suo amico e collega raccontando: "Il primo artista ad aver creduto in me, dal giorno zero". Per Fedez si è trattata della prima esibizione dal vivo dopo il difficile periodo vissuto nel quale ha dovuto lottare contro un tumore.

Pace fatta con Fabio Rovazzi?

Sempre al Fabrique di Milano durante il concerto di Tananai i riflettori erano puntati su Fedez, accompagnato dalla sua dolce metà Chiara Ferragni. Al suo fianco, improvvisamente, è spuntato anche Fabio Rovazzi con cui ha scambiato diverse chiacchiere. I due sono stati ripresi dai fan dal basso, increduli di rivederli nuovamente vicini dopo la drastica rottura che ha coinvolto anche J-Ax, taggato negli ultimi giorni tra le story di Fedez. Segnali che sembrerebbero confermare che tra i tre ex soci e amici ci sia aria di "pace".