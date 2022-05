Fedez e il gesto social per J-Ax dopo la drastica rottura, canta Senza Pagare in auto e lo tagga Fedez tra le sue story ha pubblicato un video in cui canta sulle note di Senza pagare, la hit del 2017 realizzata con l’ex amico e socio J-Ax: secondo i fan c’è aria di pace.

A cura di Gaia Martino

Il gesto social di Fedez per J-Ax ha acceso una speranza nei fan che sperano di rivederli di nuovo insieme. Nessun annuncio, solo un Instagram story del rapper milanese che sembra suggellare una pace dopo anni di tensioni e frecciatine. Federico Lucia nel 2019 in una lunga intervista a La Confessione raccontò di una ferita provocata dai suoi ex amici e colleghi, J-Ax e Fabio Rovazzi, che lo avrebbero tradito mentre si trovava in America con la moglie Chiara Ferragni incinta del loro primogenito Leone. Sei giorni fa Alessandro Aleotti, noto come J Ax, è tornato sulla separazione avvenuta nel 2018 sottolineando l'affinità artistica che li univano. Oggi uno scambio di tag tra le stories potrebbe mettere un punto ad anni di silenzio e sancire la pace tra gli artisti?

L'Instagram story di Fedez per J Ax

Nelle ultime ore Fedez ha pubblicato una Instagram story in cui è in macchina e ascolta Senza Pagare, la hit incisa con J-Ax nel 2017. Il rapper ha inoltre taggato il suo ex collega e amico accompagnando il suo nome ad un emoticon con il fuoco. Il gesto social arrivato anche al diretto interessato è stato a sua volta ri-condiviso, e potrebbe essere un invito a mettere da parte i passati dissapori. In pochi secondi le stories sono diventate virali e i fan ora sperano di rivederli di nuovo insieme.

La separazione tra Fedez e J Ax nel 2018

Era agosto 2018 quando J Ax lasciò la Newtopia, etichetta fondata nel 2013 con Fedez. La comunicazione ufficiale parlava della decisione dei due cantanti di intraprendere due strade differenti da solisti, con progetti già avviati. Nel 2019 Fedez raccontò per la prima volta da dove nasceva la rottura: parlò di un tradimento e della ferita profonda provocata dalla separazione da quella che lui chiamava "famiglia acquisita". Dopo anni, solo sei giorni fa J Ax è tornato a parlare della passata collaborazione con il rapper milanese raccontando dell'affinità artistica che li aveva uniti. La story di oggi potrebbe essere segno che Fedez abbia deciso di porgere una mano all'ex socio dopo anni di silenzi.