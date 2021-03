Fedez e Francesca Michielin stanno ancora festeggiando il secondo posto al Festival di Sanremo 2021, ma un mese fa hanno rischiato di non salire neppure sul palco dell'Ariston e di essere squalificati. A fine gennaio, infatti, Fedez diffuse per errore alcuni secondi del brano in gara "Chiamami per nome": i pezzi del festival, com'è noto, devono arrivare assolutamente inediti sul palco del festival. Ospite con la Michelin su Radio 2 dopo l'esibizione della finale, Fedez ha spiegato una volte per tutte cos'è successo.

Il racconto dello spoiler involontario di Fedez

Fortunatamente quello che il rapper aveva pubblicato su Instagram era un frammento brevissimo della canzone, motivo per cui non è stato ritenuto che lo spoiler infrangesse le regole. Con la massima comprensione da parte di tutti, la clamorosa gaffe è stata "perdonata" e "Chiamami per nome" è rimasta regolarmente in gara. Fedez ha ribadito di averlo fatto senza malizia, spiegando che il fattaccio è stato dovuto a un'incredibile serie di circostanze sfortunate. C'entrerebbe anche la moglie Chiara Ferragni, in parte responsabile:

Vi racconto c'è successo. Praticamente facciamo le prove e io dico alla Franci: ‘Pensa che ridere se per sbaglio pubblicassi un pezzo della canzone'. Già inizia così! Molto attento, ero in macchina con la mia assistente e pubblicavo degli spezzoni delle prove togliendo l'audio. Controllavo io, controllava lei. Poi volevo montare il video dove Leo dà "1" alla canzone. Arrivo a casa, mi metto sul divano e mia moglie mi fa: ‘Fede siamo in ritardo, dobbiamo andare dai suoceri'. Le dico: ‘Fammi fare ‘sta cosa, ci vuole del tempo'. ‘No no muoviti'. Ora, io non dico che è colpa di Chiara, sto solo raccontando la storia! Non mi accorgo mentre monto il video che un pezzettino i 6 secondi era rimasto attaccato. Mia moglie vede il pezzo di Leo, che avevo stoppato, e mi dice ‘Che bello, mettilo come post'. Questo mentre stiamo uscendo di casa. Lo pubblico ed entriamo in ascensore. Lì non prende ma ti fa comunque vedere il video caricato. Lo vedo e dico: "No". Stavo andando in garage, dove non prende proprio per niente! Tempo che dal garage torno su in casa, è passato un minuto, troppo tardi.

La chiamata in lacrime a Francesca Michielin

Fedez ha quindi spiegato di essere scoppiato in lacrime ma che la sua partner musicale è stata dolcissima e comprensiva: "Io disperato, piangevo come un pazzo. Ho chiamato Francesca piangendo. In più quelli della Sony già ci dicevano: "Speriamo ci chiamino come ospiti". Lei è stata una patatona. Per esempio, Dargen, l'amico con cui collaboro, mi ha riempito d'insulti, giustamente. Franci l'ho chiamata piangendo e lei mi fa: "Non ti preoccupare". È stata un angelo". Tutto è bene quel che finisce bene, per fortuna: altro che squalifica, la coppia Fedez – Michelin oggi ci ride su e si gode il podio di Sanremo 2021.