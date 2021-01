Fedez e Francesca Michielin non saranno esclusi dal Festival di Sanremo 2021. Il caso era montato nelle ultime ore, dopo che Fedez aveva involontariamente pubblicato sui social un estratto della canzone "Chiamami per nome" che porterà all'Ariston a inizio marzo, imprevisto cheavrebbe potuto comportare un'esclusione della coppia, visto che, come noto, le canzoni in gara devono essere assolutamente inedite.

Nessuna squalifica per Fedez e Francesca Michielin

In questi minuti è arrivata una comunicazione ufficiale che scagiona Fedez e Francesca Michielin. L'organizzazione comunica che "video Fedez non comporta esclusione". L'informativa prosegue così:

A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell'interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall'artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo' considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione.

Verifiche sul caso Fedez e Michielin

Tutto era nato da un breve video pubblicato da Fedeze sul suo account Instagram, in cui l'artista faceva ascoltare un pezzo della sua canzone al figlio Leone. L'audio si sente probabilmente per errore, dal momento che Fedez stesso aveva già pubblicato alcuni spezzoni delle prove con la Michielin, senza sonoro. Il caso aveva riscosso immediatamente un'enorme eco e faceva emergere il dubbio di una possibile squalifica dal festival. "Io non aprirei neanche un'istruttoria, archiviazione e non luogo a procedere, neanche assoluzione, perché non deve esserci manco il processo – aveva detto a Fanpage.it Eddy Anselmi, giornalista e storico del Festival di Sanremo – Ne abbiamo parlato, ci siamo divertiti, la cosa non ha portato alcun vantaggio a Fedez e Michielin, rispetto a prima, se non che se n'è parlato un po'" .