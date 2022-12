Emma Marrone ricorda il padre Rosario: “Quanto mi manchi, papo mio. Il cuore rotto in mille pezzi” Emma Marrone ricorda il padre Rosario, scomparso a settembre a 67 anni. “Oggi Instagram mi ricorda questo. Quanto mi manchi”, scrive la cantante condividendo una foto scattata con il padre.

A cura di Stefania Rocco

Uno screen realizzato durante una videochiamata, sullo sfondo il volto dell’amato padre Rosario Marrone. È quanto condiviso da Emma Marrone su Instagram qualche ora fa, quando la cantante ha ricordato nostalgica il padre scomparso a settembre a soli 67 anni.

Il ricordo di Emma Marrone

Osservando la foto del padre, abbracciato alla madre Maria mentre guarda attraverso il telefono quella figlia della quale è sempre andato tanto orgoglioso, Emma non ha potuto fare a meno di ricordare il dolore provocato dalla prematura scomparsa del genitore. “8 dicembre 2016. Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi. E quanto ca**o mi manchi, papo mio. Quanto ca**o mi manchi”, ha scritto Emma in una Instagram story realizzata con una foto scattata 6 anni fa, ripropostale oggi sotto forma di ricordo suggerito dal network. Rosario condivideva con la figlia la passione per la musica. Diverse le occasioni nelle quali i due sono saliti insieme sul palco.

Il post condiviso da Emma Marrone

La morte di Rosario Marrone

Rosario Marrone è morto il 5 settembre 2022 a causa di una leucemia. Era stata la cantante a ricordare le circostanze della sua drammatica e dolorosa scomparsa: “Da ottobre scorso il mio papà stava combattendo contro la leucemia”. Quindi aveva invitato i suoi fan a diventare donatori di mdollo osseo, iscrivendosi ad Admo. Un gesto piccolo, indolore e altruista in grado di salvare migliaia di vite in tutto il mondo: “A tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo che cosa possiamo fare per te, vorremmo aiutarti… Una cosa da fare c’è: andate sul sito di Admo e informatevi su come diventare donatori di midollo perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa aiutare se stessi. Più siamo più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile. Ecco che cosa dobbiamo fare tutti. Per noi. Per la vita”.