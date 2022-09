Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” Rosario Marrone è scomparso all’età di 66 anni. L’annuncio della morte arrivato nella tarda serata, poi nelle prime ore del mattino l’addio pubblico della cantante sui social.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per Emma Marrone, il padre Rosario è morto nelle scorse ore, lasciando la sua famiglia all'età di 66 anni. Poche parole quelle con cui l'artista ha salutato suo padre Rosario, pubblicando sui social una foto di suo padre accompagnata da una didascalia: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca". Forte il legame che teneva insieme padre e figlia, di tipo artistico oltre che affettivo, se si considera che era stato proprio lui a trasmettere alla figlia la passione per la musica, inserendola già all'età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. L'annuncio della morte di Rosario Marrone. La foto pubblicata da Emma con il padre ritratto proprio su un palco mentre suona il suo strumento non è casuale.

Il cordoglio dei vip, l'addio a Rosario di Stefano De Martino

Al messaggio di Emma Marrone pubblicato nelle prime ore di questa giornata sui social sono immediatamente seguite reazioni da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo vicini all'artista. Tra questi Paola Turci, Andrea Delogu, Francesca Michielin che l'aveva affiancata a Sanremo lo scorso, così come l'ex compagno Stefano De Martino, che ha definito "vecchio lupo" l'uomo che aveva evidentemente conosciuto nel periodo della relazione con l'artista salentina conosciuta ai tempi della partecipazione al talent show Amici.

A rendere noto il lutto per la famiglia della cantante erano state le pagine social ufficiali del comune di Aradeo, la località in provincia di Lecce dove la famiglia Marrone viveva ormai da anni. Un comunicato, quello pubblicato sui social dal comune, che include le condoglianze del sindaco dell'amministrazione comunale.

