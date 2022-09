Emma Marrone: “Basta speculazioni su mio padre e i vaccini, da un anno aveva la leucemia” L’artista rompe il silenzio a pochi giorni dalla scomparsa del padre Rosario e, pur ringraziando dell’appoggio ricevuto, contesta chiunque abbia diffuso illazioni sul suo conto.

A cura di Andrea Parrella

Emma Marrona torna a parlare, a pochi giorni dalla morte del padre Rosario, morto lo scorso 5 settembre a seguito di una lunga malattia. La cantante, che aveva già ringraziato per il sostegno morale ricevuto in questi giorni, ha pubblicato un breve video su Instagram in cui, dopo aver ringraziato nuovamente per l'affetto dei suoi fan e amici, anche da parte della famiglia, ha espresso il suo disappunto per alcune presunte offese ricevute negli ultimi giorni, che si sarebbero propagate attraverso i social sotto forma di illazioni.

Volevo ringraziarvi da parte mia e della famiglia, per tutto l'amore che ci avete dimostrato in questi nomi difficili. Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre con illazioni e ignoranti in merito alla questione vaccini. Penso che con voi ci abbia già pensato la vita.

Le cause della morte di Rosario Marrone

Quindi Emma Marrone ha voluto precisare le ragioni del decesso di suo padre Rosario: "Stava combattendo da un anno contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare i medici che ci hanno seguiti e curati in un momento così' difficile. Chi mi sta chiedendo cosa si possa fare in questi giorni, dico di andare a donare midollo. Più siamo e più possiamo salvare vite".

Il cordoglio per Emma Marrone

Erano stati tantissimi i colleghi, gli amici e i fan che si erano riversati nei commenti dei suoi post per farle le condoglianze, ricordando anche quanto Rosario Marrone sia stato una presenza importante anche dal punto di vista artistico per lei, sempre al fianco della figlia a cui aveva trasmesso l'amore per la musica e che aveva di fatto lanciato, invitandola ad esibirsi con alcuni dei gruppi di cui faceva parte in qualità di chitarrista. Rosario Marrone, inoltre, era stato anche attore per il video di "Mi parli piano", girato insieme alla figlia negli Stati Uniti.