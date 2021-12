Drivers License di Olivia Rodrigo è la canzone più cercata su Google nel 2021 Google.inc ha pubblicato la top 10 delle canzoni più cercate sul motore di ricerca: il primo posto va a “Drivers License” di Olivia Rodrigo.

A cura di Vincenzo Nasto

Olivia Rodrigo (ph Charley Gallay/Getty Images for Disney+)

A poco più di 20 giorni dalla fine del 2021, Google ha pubblicato nelle scorse ore le sue top ten tra le ricerche nelle diverse categorie: dagli atleti, alle serie tv, fino ai film e ai trend che hanno raccolto il maggior numero di interazioni negli ultimi 12 mesi. Anche la musica ha avuto un suo peso specifico, causato anche da un maggior consumo digitale dei fan, figlio anche della crescita esponenziale delle piattaforme di streaming e della reclusione pandemica. Il motore di ricerca ha pubblicato nelle scorse i risultati per i singoli più cercati durante l'ultimo anno e non sorprende la prima posizione di Olivia Rodrigo, la pluripremiata artista californiana che con "Sour" ha conquistato prima le classifica Usa e poi quelle internazionali. La sua "Drivers License", diventata iconica anche grazie alla massiccia distribuzione del brano su TikTok, si è classificata al primo posto delle ricerche Google musicali, seguita da Lil Nas X che si prende il secondo e il terzo posto con "Montero (Call by your name)" e "Industry Baby" con Jack Harlow.

Google.inc ha appena pubblicato le sue classifiche annuali, una lista di top ten delle ricerche riguardanti categorie come atleti, programmi TV, persone, film, ma anche riguardanti i musicisti e le canzoni più cercate sul motore di ricerca. Proprio riguardo alle canzoni più cercate sul motore di ricerca, Google ha incoronato, come se ce ne fosse ancora bisogno, il 2021 di Olivia Rodrigo. La cantante californiana, protagonista prima come attrice in High School Musical, la serie tv Disney, e poi esplosa con il suo singolo "Drivers License" è al primo posto con il suo singolo d'esordio tra le canzoni più ricercate del 2021. Il successo del suo album "Sour", primo anche nella lista NME, precede l'altra cometa del 2021: Lil Nas X. Il cantante, che negli ultimi mesi è stato al centro dei riflettori grazie alla comunicazione per la pubblicazione del suo album d'esordio "Montero": dalle foto in cui mostrava la sua pancia gravida in aperto conflitto con l'approvazione della legge sull'aborto in Texas, al video di Montero in cui impersona una discesa agli inferi, metafora del suo outing. I due brani che occupano il secondo e il terzo posto infatti sono "Montero (Call by your name)" e "Industry Baby" con Jack Harlow, i due brani che hanno caratterizzato l'album anche attraverso i video ufficiali.

A chiudere la top five due sorprese: da una parte "Fancy Like" del musicista country Walker Hayes, con oltre 51 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dall'altra, per chi si aspettava l'entrata K-Pop dei BTS con il singolo "Butter", rimarrà deluso. Infatti alla quinta posizione troviamo la boy band filippina SB19 con il loro successo "MAPA", nominato anche agli EMA 2021 nella categoria Best Southeast Asia Act. I BTS si ritrovano solo al settimo posto con "Butter", mentre al sesto ritroviamo Olivia Rodrigo con "Good 4 u". Segue all'ottavo posto Jaleby Baby di Tesher e "Wellerman" di Nathan Evans: fanalino di coda SZA. La cantante americana si prende il decimo posto con il successo di "Good Days", che ha raccolto su YouTube oltre 65 milioni di visualizzazioni.