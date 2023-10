Drake primo negli album, Angelina Mango ingresso più alto tra i singoli: come cambiano le classifiche Drake esordisce in tesata alla classifica degli album più venduti, bene Angelina Mango tra i singoli.

A cura di Redazione Music

Le classifiche di questa settimana dicono che in Italia torna primo un artista internazionale, notizia non comune per il nostro Paese, solitamente più autoctono, ma che, comunque, quest'anno ha visto quattro artisti in testa per cinque settimane, almeno fino a ora. Drake con "For all the dogs", infatti, conquista la prima posizione della classifica FIMI di questa settimana, risultato riuscito quest'anno solo a Travis Scott con "Utopia", in testa per due settimane consecutive, i Depeche Mode di "Memento Mori" e gli U2 di "Songs of Surrender". Tra i singoli la classifica cambia ma la new entry più alta è quella di Angelina Mango, con il suo ultimo singolo "Che t'o dico a fa'".

Il primo posto di Drake

Il rapper americano, infatti, è tornato con questo nuovo album che era senza dubbio uno dei più attesi dell'anno e evidentemente era molto atteso anche dai fan italiani, al punto da scalzare "E poi siamo finiti nel vortice", l'album di Annalisa che aveva riportato, per la seconda volta in questo 2023, una donna davanti a tutti. La cantante, infatti è terza, mentre resta stabile al secondo Tedua con "La divina commedia", uno degli album più premiati di quest'anno.

Stabile resta anche Geolier, il rapper napoletano, infatti, mantiene la posizione con "Il coraggio dei bambini Vol.2″, mentre in quinta posizione c'è The dark side of the moon Redux", la riedizione dell'album dei Pink Floyd fatta da Roger Waters, seconda migliore nuova entrata. Scende di tre posizioni "Dedicato a noi", l'ultimo album di Ligabue che dalla terza scende in sesta, tenendosi alle spalle il ritorno di Tommaso Paradiso con "Sensazione stupenda", davanti a Sirio di Lazza, che continua imperterrito nel suo stazionamento in top 10, "10" di Drillionaire e "Lovebarz" di Coez e Frah Quintale.

Leggi anche La scaletta del concerto di Angelina Mango: le canzone del Voglia di vivere tour 2023

Angelina Mango terza, primi Boro e Artie 5ive

Tra i singoli, invece, vola in testa Cadillac di Boro, Artie 5ive e Andry the Hitmaker, mentre al secondo posto scendono Bresh e i Pinguini Tattici Nucleari con "Nightmares", mentre in terza posizione c'è Angelina mango con Che t'o dico a fa'. La cantautrice lucana vede anche guadagnare molte posizioni al suo album "Voglia di vivere" che dalla 92a posizione sale fino alla 32a.