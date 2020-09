In questo momento è uno dei personaggi in vista del Grande Fratello, ma solo due mesi fa Pierpaolo Pretelli si cimentava musicalmente in "Rondine", un brano dalle sonorità estive prodotto da DjAnd, con la collaborazione di Giorgina. L'ex velino di Striscia la Notizia, dopo l'apparizione a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella e il suo ruolo da tentatore in "Temptation Island", ha voluto cimentarsi nella musica con un tormentone estivo.

Il tormentone estivo

Il brano "Rondine" arriva dopo mesi dalla separazione con Ginevra Lambruschi e a poche settimane dall'inizio del Grande Fratello Vip, con Pierpaolo Pretelli che ha cercato di seguire la tendenza musicale dell'estate. Il singolo, prodotto dal dj e producer DjAnd, che vede la collaborazione della cantante Georgina, non ha avuto esattamente molto successo su Youtube, con le visualizzazioni che si fermano alle 35mila. La produzione, campionata dal singolo "Think about the way" di Ice Mc, cerca di salvare il tentativo musicale dell'ex velino di Striscia la notizia, che si avventura nel genere rap con ritornelli latini. Una tendenza che ha regnato nei singoli estivi, ma che salva Pretelli solo attraverso il video, ben curato e non molto distante dal altri tentativi con numeri più aggressivi. Senza girarci attorno, come "Una vita da bomber", del trio Adani, Ventola e Bobo Vieri.

La storia con Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci è scattata la scintilla già dai primi giorni in casa, con il ragazzo molto attento agli spostamenti della showgirl. Un flirt nato e cresciuto attraverso le prove del programma, che ha portato la coppia a scambiarsi il primo bacio in piscina. Un segno che ha scatenato le critiche del pubblico, soprattutto di Flavio Briatore, che ha riferito sulle azioni della ex moglie: "Se vuole stare con i ragazzini, però rinunci a ciò che le passo ogni mese, così dimostra che è una donna indipendente". Nell'ultima puntata, dopo un ballo tra i due, durante una visita in confessionale, Gregoraci ha ammorbidito la sua posizione nei confronti di Petrelli: "Ora faccio la mia strada".

La carriera televisiva

Pierpaolo Pretelli quindi è salito alle cronache negli ultimi giorni per il flirt con Elisabetta Gregoraci ma la sua vita sentimentale è sotto i riflettori già da molti anni, con una relazione finita male con la showgirl Ariadna Romero che gli ha anche dato un figlio. Prima dell'entrata nella casa del Gf Vip, Pierpaolo Pretelli è stato anche protagonista della storia con Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Nicola Bettarini, figlio del calciatore Stefano e di Simona Ventura. La storia, annunciata durante la trasmissione di Barbara D'Urso, durò solo poche settimane, con le accuse arrivate a Pretelli di aver sfruttato la fame della ragazza.

Il testo di Rondine

Signore e signori è il comandante Dj And che vi parla, con gli assistenti di volo Pierpaolo e Giorgina, siamo pronti al decollo

Tu vola via con me

Tra cielo e nuvole

Come una rondine

Tu falla ridere..

Tu vola via con me,

Su Alitalia o Rayaner,

Da Ibiza a saint tropez

Passando per Courmayeur,

Faccio un salto da moncler

lei fa un salto da Chanel,

pago America express

tu la panda io il Cayenne.

Fa la figa con Vuitton,

una vita su tiktok,

mangia pane e photoshop

appena sveglia Dio che shock.

Bom dighi dighi dighi bom dighi bom

Tre civette sul comó,

che facevano l’amore sorseggiando moet-chandon.

Ei monta con la tua best

ci fanno l’alcool test,

partiamo nel weekend

si ma senza il tuo boy-friend,

lei beve whisky e cola

altri due shot e vola,

È di Miami beach

tipa SEX on the beach.

Bom dighi dighi dighi bom dighi bom

Super sexi nella disco,

perdo la mia testa e la ricerco tipo a “chi l’ha visto”,

Lei mi bacia in console,

sto perdendo il self-control

Godo come grosso ai mondiali quando è andato in goal.

Bom dighi dighi dighi bom dighi bom

Mi avvicino e le offro un cocktail

sente la bacchetta e la conquisto tipo harry Potter.

Lei mi dice è una suora

che col tempo s’innamora,

stile e classe da Bellucci

cinta e borsa firma Gucci.