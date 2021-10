Dopo il diamante rosa arriva l’elmetto in stile Daft Punk: il nuovo look di Lil Uzi Vert Sempre incredibilmente creativo, anche nella pubblicizzazione del suo prossimo progetto “The Pink Tape”: Lil Uzi Vert, dopo l’installazione sulla fronte del diamante rosa da 24 milioni di dollari, è apparso negli scorsi giorni a New York con un altro segno indistinguibile. Il rapper è stato fotografato mentre indossava un elmetto in stile Daft Punk rosa, accompagnato sulla parte superiore da orecchie da gatto.

A cura di Vincenzo Nasto

Il variopinto mondo di Lil Uzi Vert si arricchisce di un nuovo episodio, sempre dal punto di vista estetico, in attesa dell'uscita del "The Pink Tape", annunciato "in fase di missaggio": stiamo parlando della trasformazione del rapper americano, che dopo aver mostrato al mondo un diamante da 24 milioni di dollari impiantato al centro della fronte, ha deciso negli ultimi giorni di farsi vedere in pubblico con un casco, anch'esso rosa. Dopo aver rivelato l'ennesima trovata per pubblicizzare l'uscita del suo nuovo progetto, in molti si sono chiesti se la trasformazione di Lil Uzi con un casco in stile Daft Punk non lanciasse qualche altro segnale sul progetto, con rilanci sulla presenza del duo elettronico francese separatosi negli scorsi mesi nella produzione del nuovo disco. Nel frattempo, Lil Uzi Vert è stato avvistato tra le strade di New York e principalmente nello store dello stilista Thom Browne nel quartiere di Tribeca di New York con l'attrice premio Oscar Whoopy Goldberg, mentre facevano shopping.

L'avvistamento con Whoopy Goldberg e il nuovo elmetto

Una scena che ha lasciato gli spettatori straniti: quella di Whoopy Goldberg, attrice premio Oscar, e Lil Uzi Vert, rapper americano tra i più chiacchierati anche per le sue visual futuristiche, che escono insieme dallo store principale dello stilista Thom Browne a New York. A rendere più paradossale la situazione, anche l'abbigliamento completamente diverso dei due protagonisti, che si sono susseguiti all'uscita dal negozio con alcuni minuti di distanza l'uno dall'altro. Se Goldberg appariva in un look total white, il rapper, dopo il diamante rosa che ha fatto discutere il web, ha deciso di stravolgere il suo abbigliamento con un elmetto in stile Daft Punk dalle rifiniture rosa. Una scelta quella del rapper che può essere direzionata alla pubblicizzazione del "The Pink Tape", prossimo progetto discografico annunciato lo scorso gennaio, e che da qualche giorno ha ricevuto alcuni aggiornamenti dello stesso artista, che lo ha definito "in rampa di lancio, si stanno occupando del missaggio". L'elmetto rosa, che si distingue anche per la presenza di orecchie da gatto illuminate sulla superficie superiore, potrebbe anche rivelare la presenza del duo elettronico francese, arrivato alla separazione lo scorso 22 febbraio con la pubblicazione del video su YouTube "Epilogue".

L'arrivo di The Pink Tape e il rapporto con Elon Musk

Che si tratti dell'ennesima trovata per rilanciare il nuovo progetto discografico "The Pink Tape", non c'è alcun dubbio. Lil Uzi Vert sta concentrando tutte le sue energie e la sua creatività negli ultimi mesi per trovare una dimensione diversa, rispetto a "Eternal Atake", al nuovo album, che si annuncia tra i più attesi della fine del 2021. Dopo il lavoro con Future in "Pluto X Baby Pluto", il rapper americano ha deciso di concentrarsi sulla sua trasformazione estetica, dal diamante da 24 milioni di dollari installato come piercing al centro della fronte, al nuovo aspetto con l'elmetto: senza sottovalutare l'acquisto di un pianeta avvenuto negli scorsi mesi, come rivelato dall'ormai ex moglie di Elon Musk Grimes. Il rapporto tra Lil Uzi Vert ed Elon Musk potrebbe esser addirittura più profondo nei prossimi anni, dopo che il rapper ha annunciato che vorrebbe sottoporsi all'installazione dei chip neurali costruiti dall'imprenditore sudafricano, naturalizzato statunitense. Un uomo fuori dal comune.