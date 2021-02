Un diamante rosa da 11 carati al centro della propria fonte, che diventa parte del personaggio stesso: ciò che è successo a Lil Uzi Vert, 26enne rapper americano, è la dimostrazione di un gioco al rialzo in cui il rap game, soprattutto nella sua edizione statunitense, riesce costantemente a stupire e attrarre visitatori. Perché l'immagine è diventata parte della costruzione dell'artista all'interno della sua bolla mediatica, ed è lo stesso diamante che diventa segno di riconoscimento tra le tante figure virali. Certo, ci sono da considerare i 20 milioni di euro spesi dal 2017 per potersi permettere questa installazione di un diamante rosa naturale al centro della fronte, e dall'altra il rapper nativo di Philadelfia ha anche mostrato quali sono i pericoli che potrebbe correre quando il diamante deve essere rimosso per la pulizia. Un equilibrio precario che sintetizza però la cultura dei gioielli negli Stati Uniti, non solo imposta da un settore discografico che ostenta la propria ricchezza e che ruota attorno alla cultura del bello perché inaccessibile. L'ostentazione è anche rivalsa, un continuo processo di attestazione del lungo viaggio che si sta percorrendo e di tutte le tappe che si stanno superando.

Un diamante da 11 carati pagato 20 milioni di euro

La storia è questa. Lil Uzi Vert, rapper 26enne nativo di Philadelfia, il 30 gennaio ha annunciato di aver finito di pagare una pietra rosa naturale dal 2017. Una spesa in termini generali che si aggirerebbe attorno ai 2o milioni di euro, un diamante rosa naturale che il rapper avrebbe voluto indossare. Solo pochi giorni dopo, dopo le critiche sui social per la spesa economica, in controtendenza con l'attuale stato monetario del paese che attende ancora l'invio del pacchetto sussidiario statale, Lil Uzi Vert ha mostrato di voler installare quel diamante al centro della sua fronte, puntato verso il basso dove risiede il suo piercing al setto nasale. In un post su Instagram del suo gioielliere, che ha pubblicato la foto dell'installazione del diamante sulla fronte del rapper, si nota anche la fuoriuscita di sangue dal suo cranio, un'immagine che avrebbe spaventato e non poco il suo pubblico. Lil Uzi ha commentato la scelta così estrema affermando di essersi innamorato della pietra e di aver pensato in passato anche alla sua trasformazione in un anello: qualcosa che lo preoccupava, affermando di non voler perdere una pietra di così alto valore, rassicurando tutti che il diamante ha comunque una sua assicurazione.

I pericoli e i meme con i personaggi della Marvel

Ciò che è risultato dai commenti sui social diretti a Lil Uzi Vert, forse anche uno dei risultati più prevedibili in questa occasione, è la sorpresa e la rabbia degli utenti per un gesto che oltre a provocare per il costo del gioiello, potrebbe mettere a rischio anche la salute del giovane artista. Infatti Lil Uzi Vert ha spiegato che la pelle ha reagito in maniera aggressiva dopo l'installazione del diamante, aumentando notevolmente il numero di piccole ferite sulla fronte. Ha anche confessato di dover prendere piccole precauzioni ogni volta che deve rimuoverlo, perché potrebbe toccare nervi ottici che potrebbero, nel peggiore dei casi, provocargli la perdita della vista. Scendendo nei toni, si è avuta anche una grande carrellata di meme su Twitter per irridere il cantante, con la maggior parte delle persone che hanno scelto di farlo attraverso uno dei protagonisti della Marvel: Vision. Il personaggio, in "Avengers: Infinity War" viene braccato da Thanos per ottenere la gemma della mente in suo possesso, una scena che il web avrebbe ridefinito con uno scontro tra Thanos e Lil Uzi Vert. Un sovraccarico di significati e immagini che non fanno altro che compiacere il gioco del rapper: restare nell'onda dell'informazione, anche senza la pubblicazione di nuova musica, ancora fermo al joint album con Future "Pluto X Baby Pluto" del 2020.