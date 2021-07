Dopo il diamante rosa pare che Lil Uzi Vert abbia comprato un pianeta più grande di Giove Che Lil Uzi Vert sia uno dei personaggi più eccentrici della scena hip hop statunitense non è un segreto, soprattutto dopo gli scorsi mesi che lo avevano visto protagonista con l’installazione sulla fronte del diamante rosa da 24 milioni di dollari. Ora è tornato con l’acquisto di un pianeta più grande di Giove, annunciato da Grimes, la cantante canadese moglie di Elon Musk.

A cura di Vincenzo Nasto

Se c'è un concetto che Lil Uzi Vert ha cercato di esprimere attraverso la sua musica è la totale dedizione a ciò che è inaspettato, a qualcosa che sorprenda per la sua distanza con gli esseri umani, un processo iniziato con "Eternal Atake", che aveva già cominciato a raccontare la figura aliena del cantante. Un folle amore che si è tramutato, come solito, in una bizzarria del rapper statunitense, che dopo il diamante da 24 milioni di dollari installato sulla fronte, ha sorpreso ancora una volta i suoi fan, con l'annuncio dell'acquisto di un pianeta. Se un diamante rosa al centro del capo aveva sconvolto il web, rendendolo un alieno tra gli umani, Lil Uzi Vert ha tradotto questo suo senso di distacco dagli altri in un acquisto incredibile, annunciata da un altro personaggio delle "galassie". Stiamo parlando di Claire Elise Boucher, in arte Grimes, la cantante canadese sposata con Elon Musk.

L'acquisto del pianeta e la riflessione del prfessore di astronomia di Yale

Prima erano stati i chip neuronali ad avvicinarli, un amore per ciò che è sconosciuto che li aveva portati ad affermare la propria disponibilità nei test dei chip prodotti dal marito della stessa Grimes Elon Musk. Poi sembra essere stato l'universo a unire Lil Uzi Vert e la cantante canadese moglie dell'imprenditore americano, che ha annunciato poche ore fa che il rapper americano aveva quasi completato l'acquisto di un pianeta: si tratta di Wasp-127b, un esopianeta gigante gassoso 1,4 volte più grande di Giove scoperto nel 2016. In questo modo il rapper diverrebbe il primo essere umano a possedere legalmente un pianeta, anche se la burocrazia internazionale afferma che questo contratto non avrebbe una validità specifica. Nella questione è intervenuto anche il professore di astronomia dell'università di Yale Gregory Laughlin, che ha affermato quanto l'acquisto di quel pianeta possa diventare un vero affare in futuro, dopo aver progettato una formula che calcola il valore di pianeti anche esterni alla nostra galassia. Tutto questo però se il rapper fosse capace di dimostrarne la proprietà.

Dal cielo ai chip, fino al diamante rosa

Nel frattempo nelle scorse settimane il cantante ha dovuto rinunciare al diamante in fronte, anche dopo la rassicurazione di medici e del gioielliere che aveva lavorato sul diamante rosa da oltre 20 milioni di dollari. Come ha spiegato lo stesso Lil Uzi, la pietra installata al centro della sua fronte, gli procurava spesso perdite di sangue, anche uniti a mal di testa, che lo avevano portato a un aumento nell'assunzione di farmaci antidolorifici. Il pericolo inoltre arrivava anche dalla possibilità di furto della pietra, che essendo installata al centro della fronte dell'artista, poteva essere fatale nel momento della colluttazione. Nel frattempo, Lil Uzi Vert è stato visto registrare un video con Meek Mill negli scorsi giorni, immagini che preannunciano una collaborazione nel nuovo progetto di Mill dopo il grande successo di "Championships", alla fine della detenzione carceraria nel 2018.