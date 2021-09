Oltre il diamante di Lil Uzi Vert, il rapper Dan Sur ha impiantato collane d’oro al posto dei capelli Se negli ultimi mesi vi hanno sorpreso le storie del diamante rosa da 24 milioni di dollari di Lil Uzi Vert e il dente da un milione di Post Malone, non potrete perdervi la trovata del rapper messicano Dan Sur: il cantante ha deciso di impiantare delle collane d’oro nel suo cuoio capelluto, che andranno a sostituire i capelli.

Per un periodo nel rap game internazionale, il soprannome "Tocco di Re Mida" veniva affibbiato ai producer in grado di esaltare le caratteristiche dell'artista che produceva, coloro che riuscivano a cucire addosso ai rapper il vestito migliore. Da un paio di settimane, questo soprannome, più in particolare quello di "Re Mida" è stato utilizzato per descrivere la scelta originale quanto irriverente, del 23enne rapper messicano Dan Sur. Il giovane cantante, ancora lontano dai numeri registrati dai grandi del latin hip hop, ha scelto un'altra strada per ampliare il suo pubblico, una decisione che, come in molti hanno preteso di fare a livello internazionale, riguarda il suo aspetto estetico. E allora, in una delle peggiori riproposizioni de "il primo rapper a", Dan Sur ha deciso di impiantare delle collane d'oro nel cuoio capelluto, con un complicato sistema di ganci che potrebbe danneggiare la solidità del suo cranio.

L'impianto di collane d'oro nel cuoio capelluto

"La verità è che volevo fare qualcosa di diverso perché vedo che tutti si tingono i capelli. Spero che non tutti mi copino ora". Una delle prime dichiarazioni sul suo cambiamento estetico, il rapper messicano Dan Sur, le ha pubblicate su Instagram, con la foto del suo nuovo taglio di capelli che ha girato mezzo mondo, finendo anche sull'edizione quotidiana del programma di informazione Fox News. La particolarità? Il 23enne giovane cantante ha deciso di impiantare delle collane d'oro nel suo cuoio capelluto, una scelta estetica che ha portato Dan Sur a un'operazione molto rischiosa, che consiste nell'apporre dei ganci all'interno del cranio, permettendo alle clip delle collane di legarsi e apparire dondolanti sulla sua testa: "Ho come un uncino che viene impiantato nella mia testa e quell'uncino ha dei ganci e sono tutti agganciati nel mio cranio, sotto la mia pelle. Questi sono i miei capelli. Capelli dorati. Il primo rapper ad avere i capelli d'oro impiantati nella storia umana". Il rapper ha voluto presentare il suo nuovo taglio nel brano uscito la scorsa settimana dal titolo "Oro".

Il rapporto con Lil Uzi Vert e la crescita incredibile su TikTok

Una scelta che sembra legare Dan Sur alla star dell'hip hop americano Lil Uzi Vert, virale negli ultimi mesi a causa dell'incredibile diamante incastonato nella sua fronte. I due artisti sembrano essere legati anche dalla pericolosità dell'operazione al cranio per l'installazione dei gioielli. Basti pensare alla scelta, dopo poco tempo dall'installazione, da parte di Lil Uzi Vert di togliere il diamante rosa da 24 milioni di dollari, non solo in merito alla paura di perdere un gioiello dal valore enorme durante i concerti, ma anche per le continue ferite sanguinanti registrate dal rapper americano sui social. Se però la missione era aprire un varco nell'informazione musicale, ma soprattutto la viralità sui social network, Dan Sur sembra esserci riuscito perfettamente: il suo profilo TikTok ha avuto un incredibile aumento, arrivando quasi ai due milioni di follower, mentre su Instagram il suo seguito è cresciuto anche in merito alla polemica con alcuni youtuber che hanno predetto un furto e una violenza ai suoi danni. La risposta? "Ho più guardie del corpo di 6ix9ine".