I fan hanno strappato a Lil Uzi Vert il diamante da 20 milioni che aveva impiantato in fronte

Lil Uzi Vert ha raccontato di come lo scorso luglio i fan gli abbiano strappato dalla fronte il diamante rosa da 20 milioni di euro che si è fatto impiantare sulla fronte per evitare di perderlo. Mentre era sul red carpet, in attesa della riapertura del club di New York 40/40 di Jay Z, che quest'anno compie 18 anni il rapper americano ha raccontato a TMZ cosa è accaduto qualche settimana fa durante il Rolling Loud music festival che si è svolto lo scorso luglio, spiegando come il diamante nonostante fosse stato incastonato in fronte per evitare di perderlo, non sia a prova di fan e di grandi folle di pubblico.

Lil Uzi, infatti, ha spiegato che durante uno stage diving – ovvero il tuffo che alcuni cantanti fanno dal palco sul pubblico – alcuni fan gli hanno strappato dalla fronte il diamante rosa, fortunatamente senza fargli male, ma soprattutto riuscendo a ritrovarlo: "Ho tenuto un concerto al Rolling Loud, sono saltato tra la folla e me l'hanno strappato via – ha detto Lil Uzi Vert al giornalista del sito americano TMZ parlando del diamante da 20 milioni-. Mi sento bene, anche perché ho ancora il diamante, quindi mi sento bene". Il cantante, in realtà, nei mesi scorsi aveva deciso di toglierselo dalla fronte, rimontandolo solo in occasione del festival. Oggi, come si vede nelle immagini di TMZ, il cantante ha un grosso piercing al posto del gioiello.

L'anno scorso Lil Uzi Vert aveva spiegato di aver risparmiato anni e anni per poter acquistare un diamante rosa da 10/11 carati e dal prezzo di 20 milioni di euro: "Sono anni che pago per un diamante rosa naturale di Elliot. Questa pietra costa così tanto che la pago dal 2017. Quella è stata la prima volta che ho visto un vero diamante rosa naturale" disse prima di spiegare che avrebbe voluto impiantarselo sulla fronte, andando oltre i grillz da milioni di euro che i rapper sfoggiano in continuazione. L'impianto, però, aveva creato non pochi problemi al rapper, causando continue fuoriuscite di sangue che avevano convinto il rapper a toglierselo, almeno fino al Rolling Out dove aveva voluto rimetterselo in fronte per salire sul palco.