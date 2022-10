Directed by Achille Lauro, svelato il progetto che il cantante lancerà nel 2023 nel Metaverso Achille Lauro ha deciso di lanciare le sue idee nel Metaverso, uno spazio metafisico in cui esporre la sua creatività nel progetto “Directed by Achille Lauro”.

Un desiderio primordiale, quello di esprimersi, non può rimanere più confinato al suo aspetto pratico: questo potrebbe definire la scelta di Achille Lauro, aprire le stanze della propria mente nel Metaverso. Solo poche ore fa, l'artista ha annunciato il manifesto e il teaser del progetto Directed by Achille Lauro, un'innovazione nel campo dell'arte che l'autore romano lancerà nel 2023 nel Metaverso. Lo spazio sarà un aggregatore, un incubatore di idee, ma soprattutto della creatività del cantante, tra opere fisiche e digitali, che spazieranno dal mondo della moda a quello della musica, due aspetti che hanno completamente travolto il cantante e la sua evoluzione. L'iniziativa sarà in collaborazione con Valuart, una delle prime piattaforme riconosciute del Multiverso, che lo accompagnerà nella creazione della struttura digitale.

L'iniziativa nel Multiverso e gli abiti di Sanremo 2020/21

Dagli eventi fisici col pubblico, Achille Lauro ha deciso di spostare, già da un po', la sua attenzione al mondo digitale, soprattutto relativo alla criptoarte. È stato annunciato nelle scorse ore il progetto Directed By Achille Lauro nel Metaverso, un'iniziativa in cui il cantante romano, in collaborazione con Valuart, renderà pubbliche le sue idee relative al mondo della musica e dell'arte, ma anche della moda, con opere fisiche e digitali. Ma ci sarà anche la possibilità di collaborare con artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte, del fashion e del design. All'interno è già possibile trovare alcuni dei suoi concept estetici, come quelli che hanno portato alla scelta degli abiti e delle esibizioni durante i Festival di Sanremo 2020 e 2021.

L'arrivo di Directed By Achille Lauro nel Metaverso è stato possibile anche grazie alla collaborazione con Valuart, azienda che supporta la valorizzazione di artisti nel mercato digitale, che grazie all'app Hadem permette agli utenti di poter entrare in un museo virtuale. Le stanze della mente di Achille Lauro possono così aprirsi all'inesplorato, al Metaverso, come ha rivelato l'artista romano: "Mi piace declinare la creatività nelle sue forme più assolute: musica, arte, mondo digital. Una continua contaminazione tra arti, non convenzionale e libera. Sono contento che il progetto Directed By Achille Lauro si apra al Metaverso, una dimensione virtuale parallela ancora inesplorata dal grande pubblico. Directed by Achille Lauro è spinto da un’inarrestabile propensione all'esplorazione di molteplici campi applicativi, un universo di idee, storie e visioni tutte da raccontare e far vivere in un modo del tutto nuovo".

Il futuro digitale e la beneficenza

Non è la prima volta che Achille Lauro decide di lanciarsi in attività digitali, soprattutto legato al settore degli NFT: basti ricordare l’One Night Show al Teatro degli Arcimboldi di dicembre 2021 e l’NFT Live Superart dello scorso luglio. Nel frattempo, è stato annunciato, per il prossimo 4 novembre, l'evento a scopo benefico sulla piattaforma Crypto.com. Achille Lauro ha deciso infatti di mettere all'asta le riproduzioni di cinque opere d’arte NFT già rivelate al pubblico presente durante la data di Milano del tour estivo Achille Lauro Superstar, che accompagnavano le performance di canzoni come "Roma", "Solo noi", "Marilù", "Rolls Royce" e "C'est la vie". Il ricavato dell’operazione andrà a supporto dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.