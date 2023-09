Damiano David ringrazia e risponde al bacio di Taylor Swift: “Alta, bionda e bellissima” Dopo il bacio di Taylor Swift a Damiano David agli MTV VMA 2023, il frontman dei Maneskin replica sui social:“Grazie per la benedizione, adesso siamo tutti alti, biondi e bellissimi”. Poi lancia un invito a Shakira: “Ci piacerebbe avere una seconda chitarrista”.

A cura di Giulia Turco

I Maneskin protagonisti degli MTV VMA 2023 insieme a Taylor Swift. La cantante americana è stata la regina della serata sul palco del Prudential Center di New York, con nove statuette su dieci portate a casa. Non da meno la band italiana, che per prima ha conquistato la categoria Best Rock, solo un anno dopo aver vinto come Best Alternative.

Damiano e il bacio di Taylor Swift

Non sono mancati, durante la cerimonia, momenti divertenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico. A non sfuggire è stato ad esempio il bacio che Taylor Swift in prima fila tra il pubblico ha mandato al frontman dei Maneskin. Telecamera in mano, Damiano e la sua band si stavano esibendo sulle note del loro ultimo brano ‘Honey (are you coming?)’ che è già un successo. Se in un primo momento il cantante ha apparentemente ignorato il gesto di incoraggiamento, poche ore sui social è intervenuto dedicando a Swift un ringraziamento speciale con un pizzico di ironia. “Alta, bionda e bellissima”, è il complimento che le ha rivoto, postando l’immagine di una vaschetta di patatine fritte. “Grazie per la benedizione, adesso siamo tutti alti, biondi e bellissimi”, ha aggiunto nella caption.

Un messaggio dai Maneskin per Shakira

Nel post Damiano ha incluso anche un video della performance di Shakira sul palco degli MTV VMA, alla quale lui e la sua band hanno potuto assistere solo da dietro le quinte. La cantante sudamericana mostra le proprie doti non solo canore e di presenza scenica, ma anche con la chitarra. Ecco che allora Damiano ne ha approfittato per spendere un pizzico di ironia anche con lei: “Ci piacerebbe avere una seconda chitarrista”. D’altronde Shakira è notoriamente una fan della band italiana, come ha dimostrato già in passato. In occasione del parte di Elivs al Festival di Cannes 2022 la pop star aveva chiesto loro un selfie, pubblicando poi un messaggio: “Contentissima di avervi incontrato all'after-party di Elvis: facciamo musica insieme”.