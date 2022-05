Anche Shakira vuole collaborare coi Maneskin: “Facciamo musica insieme” Dopo essersi incontrati all’afterparty di Elvis, il film di Luhrmann presentato a Cannes, Shakira ha chiesto ai Maneskin di collaborare.

A cura di Redazione Music

I Maneskin continuano a fare proseliti in giro per il mondo, oltre che tra il pubblico anche tra i colleghi. E così oltre alle foto di rito, le collaborazioni, i video su IG e i featuring nelle produzioni cinematografiche internazionali, c'è chi gli chiede in pubblico una collaborazione. È il caso di Shakira, la cantante colombiana con cui Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno fatto festa nell'after party della presentazione del film su Elvis di Baz Luhrmann a Cannes. La band, infatti, fa parte della colonna sonora con la cover di "If I can dream" che hanno presentato per la prima volta dal vivo durante l'ultima edizione dell'Eurovision.

Anche Shakira è a Cannes sfilando in abito nero sul red carpet e presenziando alla festa data per la presentazione del musical su Elvis. Proprio lì ha incontrato i Maneskin con cui si è fatta una foto che ha postato sui social con la scritta: "Great to meet you at the Elvis afterparty… facciamo musica insieme @maneskinofficial". Una richiesta fatta direttamente in italiano con tanto di cuori di risposta da parte dell'account ufficiale della band che sta preparando l'uscita del nuovo album, il seguito di quel "Teatro d'Ira vol 1" che grazie all'esplosione internazionale della band, è stato spostato di molto rispetto all'idea iniziale.

Chissà che quella con Shakira non possa essere una porta per allargare il proprio bacino di pubblico anche nel mercato spagnolo e sudamericano, intanto Damiano risponde alla cantante riprendendo il tag iniziale di Hips Don't Lie, quel "Shakira Shakiraaaaa" diventato cult. La band intanto festeggia anche la copertina in rosa su NME, storica rivista musicale inglese che da tempo mostra un interesse particolare per la band italiana: "Nessuno sta ‘mantenendo vivo il rock'n'roll'. È semplicemente impossibile da uccidere" ha detto Damiano durante l'intervista in cui hanno aprlato della loro crescita mondiale, degli incontri con Iggy Pop e Mick Jagger e della colazione con Chris Martin.