Cugini di campagna ancora contro i Maneskin e Thomas: “Potevamo prestarvi i nostri costumi” I Cugini di Campagna giocano ancora con i Maneskin sugli abiti usati agli Mtv Ema 2021 che sarebbero simili a quelli usati da loro.

I Cugini di campagna continuano tra il serio e il faceto nella loro polemica contro i Maneskin e ancora una volta sottolineano come gli abiti mostrati dalla band fossero molto simili a quelli usati da loro durante i propri concerti. La polemica era già partita qualche giorno fa quando sottolinearono una somiglianza tra i vestiti che Damiano usò nel concerto d'apertura ai Rolling Stones e quelli loro e questa volta tornano con una somiglianza tra il vestito di Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, trionfatori agli ultimi Mtv Ema 2021 come Best Rock e quello di Nick Luciani, cantante iconico della band formata dai gemelli Ivano e Silvano Michetti.

Su Facebook la band ha ripetuto quanto scritto qualche giorno fa, con una punta di ironia in più: "Cari Maneskin, potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi… e avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro" hanno scritto su Facebook confrontando un'immagine di Thomas e una di Luciani che appaiono, in effetti, molto simili. Chissà che dopo la polemica di qualche giorno fa, Raggi e gli stylist della band, non abbiano voluto rendere omaggio proprio alla band che nelle scorse settimane aveva anche creato una propria cover di "Zitti e buoni", diventata virale, come si vede da diversi video caricati online e su Youtube. Un omaggio che pian piano si è trasformato in un incrocio tra scherzo e voglia di credit da parte della band di "Anima mia" che ormai su questo ci gioca non poco (crediamo poco al fatto che siano offesi).

Nei giorni scorsi, durante il mini tour promozionale negli Stati Uniti, dove i Maneskin si sono esibiti da Jimmy Fallon e da Ellen DeGeneres, aprendo anche il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, i Cugini di campagna non avevano potuto fare a meno di notare la somiglianza degli abiti vestiti da Damiano e in passato da Luciani. Sempre su Facebook avevano scritto: "I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti" spiegando, in un'intervista al Fatto: "Non ci siamo arrabbiati, anzi, imitando i Cugini di Campagna ci portano ad ancora più successo!".