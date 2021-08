DaBaby e le affermazioni omofobe: prima le scuse, poi cancella il post Instagram pro LGBTQ+ Il momento di confusione di DaBaby non è da sottovalutare, soprattutto in riferimento a ciò che sta attraversando il rapper di Cleveland nelle ultime settimane, tra inviti a festival annullati e una parte ampia di pubblico messasi contro di lui, dopo le gravi affermazioni sul palco del Rolling Loud Miami dello scorso mese.

A cura di Vincenzo Nasto

Dababy (foto Rich Fury/Getty Images)

Il momento di confusione di DaBaby non è da sottovalutare, soprattutto in riferimento a ciò che sta attraversando il rapper di Cleveland nelle ultime settimane, tra inviti a festival annullati e una parte ampia di pubblico messasi contro di lui, dopo le gravi affermazioni sul palco del Rolling Loud Miami dello scorso mese. Infatti, dopo le scuse formali degli scorsi giorni su Instagram in riferimento ai commenti omofobi e offensivi contro chi combatte l'Aids, Dababy sembra aver cancellato nelle ultime ore il post, quasi rimangiandosi tutto ciò che era sembrato genuino, una richiesta di perdono, non solo da parte del pubblico, ma anche degli addetti ai lavori. Divisivo sicuramente, DaBaby potrebbe affrontare in questo momento un nuovo processo mediatico, quando tutto era sembrato a un passo dal dimenticatoio, soprattutto dopo il ramoscello d'ulivo offertogli da Miley Cyrus.

La scomparsa del post di scuse su Instagram

Se capitate accidentalmente sul profilo di DaBaby, tra i più visitati nelle scorse settimane in seguito alle gravi offese offerte sul palco del Rolling Loud di Miami, potreste vedere un leggero cambiamento, la scomparsa di un post tra i più commentati sul suo profilo: si tratta del contenuto pubblicato per scusarsi con il proprio pubblico dopo le accuse arrivate dal mondo della musica e non solo. Il post che recitava "Mi scuso ancora con la comunità LGBTQ+ per i commenti dolorosi che ho fatto. Ancora una volta, mi scuso per i miei commenti disinformati sull'HIV / AIDS e so che l'educazione su questo è importante. Amore a tutti. Dio vi benedica" non si trova più sui social, lasciando attoniti anche i fan, che si potrebbero riallineare al concetto espresso dallo stesso cantante dopo la pubblicazione di "Giving What It's Supposed to Give".

L'aiuto di Miley Cyrus e l'occasione sprecata da DaBaby

Non sono quindi serviti le numerose rimozioni, primo Lollapalooza, ma anche Day N' Vegas, per convincere DaBaby sull'utilizzo errato delle sue parole, soprattutto in una platea così ampia come il Rolling Loud di Miami. Un vero e proprio salto nel vuoto per il rapper di Cleveland, osteggiato anche da numerosi artisti nelle scorse settimane, primi tra tutti la coppia britannica Dua Lipa e Sir Elton John che avevano lanciato accuse al cantante, soprattutto la prima dopo aver collaborato nel remix di "Levitating". Aveva risposto in toni completamente diversi invece Miley Cyrus: la popstar aveva offerto la sua mano "pubblica" sui social a DaBaby, invitandolo a una chiacchierata chiarificatrice, e a un'informazione corretta attraverso persone specializzate nel campo. La proposta di aiuto sembrava sposare alla perfezione le scuse di DaBaby, che nel post aveva scritto: "I social vanno così veloci che la gente ti distrugge prima che tu abbia la possibilità di crescere, farti un’educazione, imparare dai tuoi stessi errori. In quanto uomo che si è fatto strada partendo da una situazione difficile, vedere persone che conosco esprimersi pubblicamente contro di me, sapendo del mio bisogno di avere una guida e un’educazione su certi argomenti, è stato difficile. Apprezzo invece le tante persone che si sono espresse con gentilezza, che mi hanno contattato in privato per offrirmi saggezza, educazione, fonti. Era ciò di cui avevo bisogno". L'ennesima occasione sprecata di crescita, forse in virtù di hype della prossima uscita musicale?