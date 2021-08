Miley Cyrus tende la mano a Dababy dopo le offese omofobe: “Creiamo un futuro più giusto” Dopo le critiche per le parole omofobe di Dababy durante un festival e le sue scuse, è arrivato il momento di chi, invece, gli tende la mano cercando di comprenderne le falle culturali che hanno portato an quelle parole. Miley Cyrus, infatti, è intervenuta pubblicamente, su Instagram, per parlare direttamente con il rapper.

Miley Cyrus, artista da sempre vicina alla comunità LGBTQI+ ha scritto su Instagram, infatti, che "Come membro orgoglioso e leale della comunità LGBTQIA+, gran parte della mia vita è stata dedicata a incoraggiare l'amore, l'accettazione e l'apertura mentale. Internet può alimentare molto odio e rabbia ed è un nucleo di cancel culture… ma credo che possa anche essere un luogo pieno di educazione, conversazione, comunicazione e connessione. È più facile cancellare qualcuno che trovare perdono e compassione in noi stessi o prendersi il tempo per cambiare i cuori e le menti. Non c'è più spazio per la divisione se vogliamo continuare a vedere progressi! La conoscenza è potere! So che ho ancora così tanto da imparare!".

Nel testo che accompagnava il messaggio, poi, Cyrus si rivolgeva direttamente a Dababy taggandolo e scrivendogli di controllare nei DM: "Dababy controlla i tuoi messaggi diretti: mi piacerebbe parlare e vedere come possiamo imparare gli uni dagli altri e contribuire a fare parte di un futuro più giusto e comprensivo". Nei giorni scorsi, Dababy, dopo aver pronunciato frasi come "Se non ti sei presentato oggi con l’HIV, l’AIDS, o una di quelle malattie mortali a trasmissione sessuale, che ti faranno morire in due o tre settimane, allora alza l’accendino o il flash del tuo cellulare" si era scusato spiegando:

