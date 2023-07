Cosa ha creato il concerto di Harry Styles a Campovolo: fan in fila da giorni con regole folli Mancano quattro giorni al concerto di Harry Styles alla RCF Arena di Campovolo e alcuni fan sono già in fila da giorni: i video e i cartelloni con le regole della fila.

A cura di Vincenzo Nasto

Harry Styles, 2023

"Questo è l’unico concerto in Italia e l’ultimo in Europa dopo tre anni di tour". Non ci sarebbe altro da aggiungere come disclaimer per uno dei concerti più attesi del 2023 in Italia, quello del prossimo 22 luglio alla RCF Arena di Campovolo di Harry Styles. L'autore britannico torna in Italia, dopo il doppio appuntamento dello scorso luglio 2022, quando aveva riempito le arene di Bologna e Torino: l'annuncio di una nuova data a Campovolo l'anno successivo aveva entusiasmato i fan, soprattutto per la nuova struttura scenica e l'arrivo in una nuova veste del nuovo album Harry's House. A questo si aggiungeva anche l'apertura dei concerti da parte dei Wet Leg, che accompagneranno l'ultima data europea del tour del cantante.

A un mese dalla data, incominciavano a campeggiare i primi cartonati di Harry Styles vicino all'Arena di Campovolo, ma nessuno avrebbe potuto predire il comportamento dei fan dell'autore britannico, a poco meno di una settimana dal concerto. E mentre Harry Styles sta per salire sul palco del Passeio Marítimo de Algés di Lisbona, 24 ore prima è possibile trovare su TikTok e Twitter le immagini di alcuni fan nella zona adiacente all'Arena, in modalità accampamento per l'ingresso al concerto. È il 17 luglio e sono già arrivati i primi fan di Harry Styles: ma ciò che rende ancora più curiose quelle immagini, sono l'indotto informativo che i social hanno creato attorno all'evento.

Per il pubblico italiano e non infatti, è già partita da qualche mese la campagna informativa di alcuni fan di Harry Styles su TikTok e Instagram: il profilo @harrystylescampovolo, attraverso alcuni video, ha cercato di mostrare gli aspetti logistici più utili per assistere a un concerto. Dai consigli su dove parcheggiare alla scaletta del concerto, passando anche per le app da utilizzare per inviare alert nel caso di un malore al concerto: il profilo ha promosso anche alcune fan action da compiere durante il concerto, osservate durante le tappe internazionali del Love on tour di Harry Styles. Seguono anche consigli sull'abbigliamento da indossare e alcune immagini e video per mostrare il POV dalle diverse zone all'interno dell'Arena di Campovolo.

In alcuni casi, la preparazione all'evento sembra aver superato anche le normali dinamiche d'attesa di un concerto: simbolo di tutto ciò, sono le immagini sulle regole da rispettare in fila, oltre quelle delle persone già in fila. In un complicato sistema di ticketing che farebbe impallidire la logistica degli uffici postali, sono apparsi gli orari di appello per i fan, in base ai ticket da loro raccolti. Annunciato l'obbligo della presenza, pena squalifica dalla fila, c'è anche la condizione ultima per i fan in attesa: la notte in tenda è obbligatoria. L'invito, tramite traduzione del cartello, è allargato anche ai fan europei per l'ultima data in questo continente. Sarà interessante vedere gli organi di controllo e il sistema di pene e riqualificazione che verrà adottato nel caso in cui alcuni fan non rispetteranno le regole.

La rigidità delle leggi ha prodotto due risposte molto ben distinte: c'è da una parte chi ha espresso ironia nei confronti dei cartelli e chi ha cercato una soluzione, anche senza biglietto. Non è difficile incappare in video di fan che hanno subito mostrato la confusione dettata dal rispetto della fila. Creator hanno mostrato come esista un corridoio, lungo almeno 100 metri, prima degli ingressi nei settori, in cui sarà molto difficile rispettare l'ordine disposto all'esterno. L'ironia ha lasciato lo spazio anche alla creatività "lavorativa" di altri fan, che purtroppo non son riusciti ad acquistare il biglietto per un concerto sold-out da mesi: alcuni infatti hanno deciso di lavorare durante la data italiana del tour europeo di Styles all'interno dell'Arena di Campovolo.