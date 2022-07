Harry Styles a Bologna, video concerto e discorso in italiano: “Siate liberi di essere chi volete” Harry Styles in concerto all’Arena Unipol di Bologna è stato un bagno di folla e di amore. I video tra le cover di “Se telefonando” di Mina e un discorso in italiano: “Sono molto grato per tutto quello che questo paese mi ha dato. A tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui, stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete”.

A cura di Vincenzo Nasto

Harry Styles 2022, screenshoot Instagram

Uno dei concerti più attesi in Italia non poteva che essere la prima data a Bologna di Harry Styles con il suo "Love on Tour". Il cantante, sbarcato alla Unipol Arena di Bologna, ha entusiasmato la folla con il suo ultimo album "Harry's House", ma non solo: ha cantato anche brani di "Fine Line" come la hit "Watermelon Sugar". Ma a impressionare il pubblico italiano è stata sicuramente la conoscenza della lingua italiana del cantante britannico, che si è destreggiato sul palco con una cover di "Se telefonando" di Mina, ma soprattutto con un discorso sulla libertà di essere ciò che si vuole. Proprio durante il concerto, ha ricevuto gli apprezzamenti del pubblico, che rifacendosi al brano di Loredana Bertè "Sei bellissima", gli hanno dedicato il coro "Sei bellissimo".

Il duetto con il pubblico sulle note di Se Telefonando di Mina

Una sorpresa per il pubblico dell'Unipol Arena di Bologna è sicuramente la conoscenza della lingua italiana per il cantante britannico Harry Styles. L'ex membro degli One Direction e autore di hit come "Watermelon Sugar" da quasi due miliardi di ascolti su Spotify, ha intonato le canzoni del suo ultimo album "Harry's House", ma non solo. Con il microfono in mano, gli son bastate solo due parole per incendiare il pubblico: "Se telefonando". La folla ha subito riconosciuto la musica di Ennio Morricone, e ha intonato a squarciagola le parole del ritornello scritte da Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo per Mina, che la canterà la prima volta nel 1966. Il pubblico è in visibilio mentre Harry intona una piccola parte di un brano leggendario della musica italiana.

Il discorso in italiano e l'urlo: "Siate liberi"

Ma se le parole di "Se telefonando" di Mina, avevano fatto intendere una discreta conoscenza della lingua italiana per Harry Styles, il discorso di metà concerto ha sorpreso i fan. Dopo aver staccato la musica, il cantante britannico si è esibito in un discorso di un minuto e mezzo, una preghiera ai fan italiani in pieno stile Harry Styles: "Sto imparando l'italiano, ma molto lentamente. Quindi per favore, siate pazienti con me. Alcuni eventi, tra i più felici e speciali della mia vita, sono stati in Italia".

Solo qualche anno fa, il cantante girò il video di "Golden", uno dei successi più brillanti del disco "Fine line" del 2019, in costiera amalfitana. Il cantante sul palco prosegue: "Sono molto grato per tutto quello che questo paese mi ha dato. A tutti voi va il mio amore. Grazie di essere qui, stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete".

L'urlo del pubblico: "Sei bellissimo"

Durante un momento di pausa del concerto, Harry Styles non si è sottratto al pubblico e ai suoi cori. A spiccare su tutti, una rivisitazione di uno dei brani più famosi di Loredana Berté. Infatti la folla ha incominciato a intonare "Sei bellissimo" a un Harry Styles visibilmente emozionato, bloccato a un certo punto mentre cercava di introdurre il nuovo brano.

La potenza del coro, unito al momento euforico del concerto, ha "costretto" il cantante ad allargare le braccia e godersi il coro "Sei bellissimo". Harry Styles ha cominciato a roteare sul palco, muovendo le braccia e toccandosi i capelli, per poi ritornare vicino al microfono, pronto per la prossima esibizione.