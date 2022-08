Harry Styles torna in concerto in Italia: tutte le info sui biglietti per il concerto di Campovolo Harry Styles torna in Italia a luglio 2023 bissando i concerti di Bologna e Torino del 2022. Ecco tutte le informazioni sui biglietti per il concerto alla RFC Arena di Campovolo.

A cura di Redazione Music

Harry Styles

Harry Styles tornerà in Italia il prossimo luglio, a un anno di distanza dai due concerti italiani tenuti lo scorso luglio a Bologna e Torino. Una delle più importanti popstar della musica mondiale, quindi, porterà il suo ultimo album Harry's House nel nostro paese: l'ex One Direction, infatti, sarà protagonista il 22 luglio 2023 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). Il Love on tour, quindi, è stato ampliato di altre 19 date in tutta Europa, a cui se ne aggiungono altre anche negli Usa. Styles, quindi, arriverà in una struttura completamente nuova progettata appositamente per grandi concerti e spettacoli di artisti provenienti da tutto il mondo. Ad aprire il concerto saranno le Wet Leg, duo formato da Rhian Teasdale e Hester Chambers che hanno pubblicato il loro primo album – che conteneva le canzoni "Chaise Longue" e "Wet Dream" – omonimo lo scorso aprile e che suoneranno in Italia, ai Magazzini Generali di Milano, anche il prossimo 25 ottobre.

Dove acquistare i biglietti per il concerto di Harry Styles a Reggio Emilia

Live Nation, che organizza il concerto, ha anche dato informazione sui biglietti che saranno disponibili, come sempre, in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 1 settembre 2022: "Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10.00 di venerdì 2 settembre 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati". Si conferma, quindi, l'amore per il cantante per l'Italia: scorso luglio, a Bologna, oltre a esibirsi in "Se telefonando", il cantante tenne anche un discorso in italiano dicendo ai fan: "Siate liberi di essere chi volete". E l'amore è totalmente ricambiato, visto che l'artista britannico è uno dei pochi che può vantare un esordio in prima posizione nella classifica FIMI degli album più ascoltati. Un privilegio che non capita a molti artisti internazionali, in una classifica sempre molto autarchica.

Prezzi dei biglietti per ogni settore dell'RFC Arena a Campovolo

Sono stati resi noti anche i prezzi dei biglietti per ogni settore: si andrà dai 64,60 euro per le zone Blu e verdi fino ai 172,70 euro per i tre settori esclusivi: Johnny's Place, Hollywood e Bishopsgate.

JONNY'S PLACE 172,70 €

HOLLYWOOD 172.70 €

BISHOPSGATE 172.70 €

RED ZONE 116,35 €

YELLOW ZONE 87,60

ORANGE ZONE 87.60

GREEN ZONE 64,60 €

BLUE ZONE 64,60 €

Harry's House, il terzo album dell'ex cantante degli One Direction

Harry Styles ha pubblicato il suo terzo album "Harry's House" lo scorso 20 maggio ottenendo un riscontro enorme in tutto il mondo. In ITalia l'album è stato certificato platino, mentre il singolo di lancio "As it was" ne ha conquistati due, a cui si aggiungono l'oltre il miliardo di stream su Spotify e i 285 ,ilioni di views per il video ufficiale. Il tour è di 83 date internazionali che toccheranno circa 22 paesi con 44 serate programmate nelle più prestigiose location del Nord America, 13 spettacoli in tutta l'America Latina e 7 serate tra l’Australia e Nuova Zelanda – per poi concludersi con 19 date in Europa.