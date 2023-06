Come sta Madonna dopo il ricovero in terapia intensiva per un’infezione batterica Madonna sarebbe tornata a casa dopo il ricovero in terapia intensiva a causa di un’infezione batterica: lo riportano Cnn e BBC.

A cura di Francesco Raiola

Madonna è stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata in terapia intensiva a causa di un'infezione batterica ed è stata trasportata nella sua casa di New York con un'ambulanza privata. Lo confermano alcune fonti sia alla CNN che alla BBC che scrive che la cantante "si sente meglio dopo una degenza in terapia intensiva". Alla CNN, invece, una fonte ha detto che la cantante "è fuori pericolo" dopo che nei giorni scorsi era stata ricoverata a seguito di un'infezione, come aveva scritto il suo manager, Guy Oseary, in un post su Instagram in cui aveva anche annunciato il rinvio del suo tour a data da destinarsi.

Mercoledì, infatti, Oseary aveva scritto un post su Instagram, informando che nei giorni precedenti la cantante non era stata bene, ed era stata portata in ospedale, ma senza dare troppe informazioni sullo stato di salute, specificando, però, che le cose erano migliorate:

Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati

Nelle scorse ore Page Six aveva riportato che due dei figli della cantante, ovvero David Banda e Rocco Ritchie erano tornati in fretta e furia a New York a causa delle condizioni della madre, ed erano stati fotografati mentre entravano nell'appartamento nella zona Upper East Side della città, mentre Lourdes era stata tutto il tempo vicino alla cantante. Una fonte vicina alla famiglia, intanto, aveva spiegato al Daily Mail che questa corsa era dovuta alle condizioni di Madonna, spiegando che la famiglia si era preparata al peggio. Nessuno sapeva, infatti, cosa sarebbe potuto succedere: "Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione" ha spiegato la fonte. La cantante, quindi, ha annullato i tour che doveva partire da Vancouver il 15 luglio, toccando anche l'Italia, con un concerto al Mediolanum Forum il prossimo 23 novembre.