Madonna annuncia il nuovo tour mondiale: Milano è l’unica data italiana del 2023 Si esibirà al Mediolanum Forum il 23 novembre 2023, la regina del pop ha annunciato tutte le date del suo The Celebration Tour che partirà il 15 dicembre da Vancouver. Il 27 gennaio invece sarà fuori il nuovo brano “Back that Up to the Beat”.

A cura di Cristina Somma

Madonna (ph Christopher Polk/Getty Images for NARAS)

Madonna annuncia oggi il nuovo attesissimo tour mondiale con un video che diventa virale, strizzando l'occhio al suo innovativo film “Truth or Dare”. Per il The Celebration Tour torna in Italia dopo otto anni con un'unica data fissata per il 23 dicembre al Mediolanum Forum di Milano. L'attesissima pop star di fama internazionale ripercorrerà sul palco, durante le tappe del suo tour, tutti i suoi più grandi successi degli ultimi 40 anni.

Partecipano al filmato, che si conclude si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con i suoi più grandi successi prodotti in queste quattro decadi, nomi illustri come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre. Il video si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con le sue storiche hit. Madonna accetta la sfida annunciando il“The Celebration Tour” che sarà un omaggio alla città di New York, dove è cominciata la sua carriera e avrà come ospite in tutte le tappe Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue.

Il tour mondiale prodotto da Live Nation partirà il 15 luglio dalla Rogers Arena di Vancouver, poi Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e così via, fino ad arrivare in Europa. Si esibirà a Londra, Barcellona, Parigi, Stoccolma e Milano e si concluderà ad Amsterdam il primo dicembre allo Ziggo Dome.

"Sono entusiasta – ha dichiarato Madonna – di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando". Un'attesa che si estende anche a un evento più vicino, ossia l'uscita del nuovo singolo Back that Up to the Beat prevista per il 27 gennaio.

Tour di Madonna, come acquistare i biglietti

I biglietti saranno disponibili dal 20 gennaio su ticketone e ticketmaster, mentre le prevendite saranno aperte dal 18 gennaio esclusivamente per i titolari di un'American Express e per i membri del suo fanclub. Infine il 19 gennaio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

Ci sarà anche la possibilità di acquistare pacchetti vip, biglietti premium e tutto ciò che è necessario per avere un accesso esclusivo dietro le quinte, ricevimento pre-show, foto di gruppo sul palco, litografia in edizione limitata e altro ancora.

Le date del tour

Saranno 35 le date del The Celebration Tour, il nuovo tour mondiale annunciato oggi da Madonna che partirà il 15 luglio 2023 da Vancouver, in Nord America e si concluderà il 1 dicembre in Europa, ad Amsterdam.

Sat Jul 15 – Vancouver, BC – Rogers Arena

Tue Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sat Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Tue Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena

Thu Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center

Sun Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Wed Aug 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Sat Aug 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Mon. Aug 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Wed Aug 09 – Chicago, IL – United Center

Sun Aug 13 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Sat Aug 19 – Montreal, QC – Centre Bell

Wed Aug 23 – New York, NY – Madison Square Garden

Thu Aug 24 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Aug 30 – Boston, MA – TD Garden

Sat Sep 02 – Washington, DC – Capital One Arena

Tue Sep 05 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Thu Sep 07 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sat Sep 09 – Miami, FL – Miami-Dade Arena

Wed Sep 13 – Houston, TX – Toyota Center

Mon Sep 18 – Dallas, TX – American Airlines Center

Thu Sep 21 – Austin, TX – Moody Center ATX

Wed Sep 27 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Wed Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center

Sat Oct 07 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Sat Oct 14 – London, UK – The O2

Sat Oct 21 – Antwerp, BE – Sportpaleis

Wed. Oct. 25 – Copenhagen, DK – Royal Arena

Sat Oct 28 – Stockholm, SE – Tele2

Wed Nov 01 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Mon Nov 06 – Lisbon, PT – Altice Arena

Sun Nov 12 – Paris, FR – Accor Arena

Mon Nov 13 – Paris, FR – Accor Arena

Wed Nov 15 – Cologne, DE – Lanxess Arena

Thu Nov 23 – Milan, IT – Mediolanum Forum

Tue Nov 28 – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

Fri Dec 1 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome