Chi è Megan Thee Stallion, la rapper di Savage che fa coppia con Romelu Lukaku Chi è Megan The Stallion, la rapper texana vincitrice di 3 Grammy Award, fotografata in compagnia dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

A cura di Vincenzo Nasto

Megan Thee Stallion, foto 2023 LaPresse

Nelle ultime ore, il nome di Megan Thee Stallion, l'autrice americana vincitrice di tre Grammy, è comparso sui più importanti quotidiani sportivi italiani e non solo. La rapper, classe 1995, è stata fotografata in Italia, durante il matrimonio dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Ad alimentare le voci sulla sua permanenza in Italia, ci hanno pensato le foto mano nella mano con il compagno di reparto dello sposo, l'attaccante belga Romelu Lukaku. I due sembrano chiarire le dichiarazioni della cantante dopo l'uscita del suo ultimo album, Traumazine nel 2022, dopo cui aveva dichiarato di volersi prendere una profonda pausa dalla musica e dal mondo dello spettacolo. Ma chi è Megan Thee Stallion?

Nata come Megan Jovon Ruth Pete il 15 febbraio 1995 a San Antonio, in Texas, è cresciuta con sua madre, Holly Thomas, la nonna e la bisnonna. La musica ha radici familiari, anche perché la madre, con l'alter-ego Holly-Wood, aveva cominciato a pubblicare musica alcuni anni dopo la nascita di Megan, tra il 2001 e il 2007. Al momento della sua nascita, Megan Thee Stallion non ha potuto conoscere suo padre Joseph Pete Jr., che ha vissuto in prigione per i primi otto anni della sua vita: morirà quando Megan avrà 15 anni. Come ha raccontato in un'intervista del 2017, il suo soprannome Thee Stallion è sempre stato legato alla sua corporatura, per cui già da quando aveva 15 anni, la sua età percepita era sensibilmente più alta. La rapper si avvicina all'hip-hop a soli sette anni, con le strumentali e suoni pre-registrati dei suoi giocattoli: tra il 2013 e il 2017, frequentando la Prairie View A&M University di Houston, la musica incomincia a rappresentare qualcosa più di una passione.

È infatti nel 2016 che su Soundcloud esce il mixtape Rich Ratchet e negli anni successivi verranno pubblicat Make It Hot e l'EP Tina Snow. Il suo pubblico comincia ad allargarsi, anche grazie a una comunicazione social di spettro ampio: non è solo la musica a farla da protagonista, ma anche una continua lotta per l'empowerment femminile e per le discriminazioni razziali, soprattutto nell'industria discografica statunitense. Il grande pubblico viene raggiunto con la coppia Fever – Hot Girl Summer con Nicki Minaj e Ty Dolla $ign, entrambi certificati dischi di platino: serve però Savage per conquistare la prima posizione di Billboard e l'attenzione internazionale. Basti pensare a Beyoncé, che dopo Feeling My Self con Nicky Minaj, sceglie proprio lei per il remix di Savage: il brano riceve oltre 400 milioni di ascolti in stream su Spotify, a cui si aggiungono oltre 12,4 milioni di video su TikTok con la canzone in sottofondo.

Il 2020 è un anno particolare per Megan Thee Stallion, anche perché il 16 luglio la donna ha dichiarato di esser stata vittima di vari colpi d'arma da fuoco: il tutto diventa un gigantesco caso giudiziario, legato anche alla persona accusata di aver fatto esplodere i colpi. Infatti, in un video pubblicato da TMZ, con la rapper che esce da un Suv, a esser ripreso steso a terra a faccia in giù, coperto dalla polizia, è il rapper canadese Tory Lanez. La cantante su Instagram ha affermato: "Sono stata vittima di alcuni colpi d'arma da fuoco, come conseguenza di un crimine che è stato commesso contro di me e compiuto con l'intento di ferirmi fisicamente. I poliziotti mi hanno accompagnata in ospedale dove mi hanno sottoposta a un'operazione per rimuovere i proiettili". Il caso è andato avanti fino allo scorso 23 dicembre, quando un tribunale di Los Angeles ha condannato a più di vent’anni di carcere Tory Lanez, per aver sparato tre colpi di pistola. La giuria l’ha giudicato colpevole di sparo accidentale con arma da fuoco, aggressione con un’arma semiautomatica e possesso di un’arma da fuoco non registrata e ha mantenuto il rapper in custodia cautelare.

Dopo il grande successo di Savage, che la porta anche sul trono di TikTok nel 2020, il 2021 sembra essere un anno molto positivo per la sua carriera, non solo musicale. Infatti, si è laureata alla Texas Southern University in Scienze dell'amministrazione sanitaria, come ha mostrato lei stessa postando una serie di foto e un video che la ritraeva mentre ritirava la laurea triennale. Un traguardo che rappresentava un passo importante soprattutto per i suoi genitori: dopo la scomparsa del padre nel 2010, la rapper ha dovuto vivere anche quella della madre nel 2019. Oltre alla laurea, Megan Thee Stallion firma una della hit più virali e allo stesso tempo più polarizzanti nelle critiche esercitate, soprattutto legate al tema di costume. Con WAP, uscita alla fine del 2020, insieme a Cardi B, raccoglie oltre un miliardo di stream su Spotify e rilancia, ancora di più, il suo posizionamento nella scena urban USA. Il suo secondo e ultimo, per adesso, album è Traumazine: un racconto più personale rispetto a Good News del 2020, trascinato anche dal successo di Sweetest Pie in collaborazione con Dua Lipa.