Non solo rap, Meghan Thee Stallion si è laureata: l’educazione prima di tutto Non solo Grammy per la rapper americana Meghan Thee Stallion che si è laureata in Scienze dell’amministrazione sanitaria.

La rapper americana Meghan Thee Stallion si è laureata alla Texas Southern University in Scienze dell'amministrazione sanitaria l'11 dicembre scorso, come ha mostrato lei stessa postando una serie di foto e un video che la ritraeva mentre ritirava la laurea triennale. la laurea segna un altro traguardo per la vincitrice di tre Grammy Awards che questa volta può esultare per qualcosa che non ha strettamente a che fare con la musica ma che rappresentava un passo importante soprattutto per quello che si aspettavano i suoi genitori. Meghan Thee Stallion, il cui vero nome è Megan Pete – si è mostrata col tocco, il classico copricapo dei laureati, e si è rinominata Meg Thee Graduate.

Una laurea anche per i genitori morti

"So che i miei genitori mi guardano da lassù con orgoglio. Grazie a tutti per tutto l'amore di oggi" ha scritto la rapper dedicando questa laurea ai genitori che non ci sono più. La madre della rapper, infatti, morì nel marzo 2019 a seguito di un tumore al cervello mentre il padre morì quando lei aveva solo 15 anni, ma passò i primi otto anni della vita della figlia in prigione. Nonostante ciò la cantante ha sempre avuto parole d'amore per entrambi i genitori. In un'intervista del 2020 a People la cantante spiegò: "Voglio laurearmi perché voglio davvero che mia madre sia orgogliosa di me. Mi ha visto andare a scuola prima di morire".

Studiate! L'invito ai fan

Oltre alla laurea, però, Meghan Thee Stallion ha anche voluto dare un seguito creando il The Megan Fund, ovvero una borsa di studio che possa "aiutare altri studenti della TSU a tagliare il traguardo alla laurea, proprio come Megan". L'estate scorsa la rapper, che si divideva tra studio e musica, incitò i suoi fan a seguire i propri sogni ma anche la propria educazione e in un tweet spiegò che il college, per lei, fu come le montagne russe, ma che nonostante tutto stava appunto studiando all'Università: "Non scoraggiatevi! Potete inseguire i vostri sogni e la vostra educazione allo stesso tempo".