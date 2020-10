Tory Lanez è stato accusato di aver sparato a Megan Thee Stallion durante una discussione avuta mentre i due erano in auto. Qualche mese fa una pattuglia della Polizia fermò il Suv su cui viaggiavano i due rapper più una terza persona e le immagini che susseguirono mostravano il rapper a terra e la cantante che usciva dall'auto ferita a un piede. Meghan, una delle stelle del rap mondiale, aveva da subito accusato una persona – senza specificare chi – di averle sparato alcuni colpi d'arma da fuoco. I tre stavano tornando da una festa in piscina organizzata da Kylie Jenner, quando pare che l'uomo abbia cominciato a sparare all'interno dell'auto. A quel punto qualcuno ha chiamato la Polizia che è intervenuta obbligando l'uomo a sucire dall'auto. nelle immagini si vede anche la rapper uscire e passeggiare all'indietro prima di sedersi e prima che anche l'altra persona facesse la stessa cosa.

La denuncia contro Tory Lanez

Si era immediatamente sospettato che fosse stato l'uomo a sparare come aveva detto subito una fonte a TMZ e adesso è arrivata l'accusa ufficiale per Tory Lanez che dovrà rispondere davanti al Giudice di aggressione con un'arma semiautomatica e del porto di un'arma non registrata nella propria auto e stando ai documenti si legge che il rapper avrebbe "inflitto grosse ferite al corpo" di Megan Thee Stallion. "Sono stata vittima di alcuni colpi d'arma da fuoco, come conseguenza di un crimine che è stato commesso contro di me e compiuto con l'intento di ferirmi fisicamente" aveva detto la rapper, che aveva voluto specificare che "i poliziotti mi hanno accompagnata in ospedale dove mi hanno sottoposta a un'operazione per rimuovere i proiettili".

Il silenzio del rapper e la denuncia di Megan Thee Stallion

Inizialmente Megan Pete – vero nome della cantante – non aveva mai, pubblicamente, fatto il nome di Lanez, né sui social, né nei video, finché il 21 agosto in una storia su Instagram aveva detto che era stato lui a spararle, definendo l'episodio "spaventoso" e chiedendogli di non mentire più sull'argomento. Il rapper non ha mai parlato dell'argomento e ruppe un silenzio social solo per annunciare il teaser del suo nuovo album .