Pubblicati i numeri di Charlie Charles, Lazza, Sfera e thasup su IG: i primi spoiler del nuovo brano Charlie Charles, Lazza, Sfera e thasup di nuovo assieme: dopo le storie sui social, l’estate 2022 attende il ritorno della trap del 2016.

A cura di Vincenzo Nasto

Charlie Charles, Lazza, Sfera e thasup 2022

All'improvviso le lancette dell'orologio sembrano essersi fermate e in un momento tutto ciò che è attorno comincia a diventare viola, flashy, con la cassa dritta, a ripercorre i fasti di una generazione che ha cambiato l'industria discografica italiana. I protagonisti della trap del 2016 sembrano esser ritornati assieme, a sei anni di distanza, ognuno con le proprie carriere molto avviate, chi con una direzione latin, chi con un album che è tra i più venduti del 2022, mentre siamo ancora in attesa del nuovo fratellino di "23 6451" di thasup. Ad agitare le acque c'ha pensato lo stesso giovane rapper e producer milanese, ma non solo: al suo fianco Charlie Charles, Lazza e Sfera Ebbasta. La notizia delle ultime ore, annunciata su Instagram, è una possibile traccia multiplatino dei quattro, tra i protagonisti principali della rivoluzione trap in Italia del 2016.

Ultimamente le attività social di thasup stanno accendendo ancora di più i riflettori sul giovane cantante e producer romano, in attività a Milano. La sua partecipazione a "Bubble" con Takagi e Ketra, ma anche con Salmo, aveva lasciato intendere una sua comunicazione anche più chiara sul processo che porterà al capitolo successivo di "23 6451", album dell'anno nel 2019 e ancora desideroso di un erede. Le prime chiacchiere sul disco sono scivolate sul suo profilo, quando ha ammesso: "Capirete il perché sono sparito per così tanto quando sentirete il suono del mio secondo disco. Non voglio il primo posto nelle classifiche o far cantare gli influencer su tik tok, vorrei aiutare le persone con la mia musica. Mi spiace averci messo tanto tempo, ma era davvero necessario; spero tanto di aiutare inconsciamente chi ormai ci ha rinunciato e non vorrebbe nemmeno più essere aiutato. a presto thasup".

Dopo l'uscita di un anti tormentone estivo come "Bubble", nessuno si sarebbe aspettato un nuovo brano in estate da parte del producer, che invece, senza preavviso, ha condiviso negli scorsi giorni uno screenshot in cui appariva il contatto telefonico di Sfera Ebbasta. I due avevano collaborato negli ultimi mesi in "X2" di Sick Luke, album al quinto posto tra i più venduti nei primi sei mesi del 2022. La traccia "Solite Pare" è anche la più streammata del disco, con oltre 37 milioni di ascolti.

Leggi anche Gli U2 suonano nella metro di Kiev diventata rifugio antiaereo

Una reazione a catena a quel punto, quando Sfera ha invece condiviso sul proprio profilo una storia col contatto di Lazza, e Lazza una col contatto di Charlie Charles. Un treno che si è fermato in tutte le stazioni, una strategia di marketing che ha rapito i più curiosi, che hanno subito chiamato i numeri in sovraimpressione. Il risultato: piccoli spoiler del brano, in un audio soffocato e gracchiante. Pertanto, più che le parole, è udibile la melodia del brano, probabilmente prodotta in collaborazione tra Charlie Charles e thasup, una traccia che permetterà ai tre artisti di giocare con l'autotune, riportando il pubblico indietro nel tempo, a quel 2016 in cui il pubblico mainstream conobbe il fenomeno trap.