Capo Plaza ritorna con Goyard e l’Hustle Mixtape dopo il successo travagliato di Plaza Il prossimo 3 giugno arriverà “Hustle Mixtape”, il nuovo Ep di Capo Plaza: a presentare il progetto il singolo “Goyard” in tendenza su YouTube.

A cura di Vincenzo Nasto

Capo Plaza 2022, foto di Comunicato Stampa "Hustle Mixtape".

Dopo il processo di "Plaza", il suo secondo album, sèguito dell'incredibile successo di "20", Capo Plaza ritorna con un mixtape estivo, annunciato nelle scorse ore e anticipato dal nuovo singolo "Goyard". Il cantante di origini salernitane sembra aver finalmente trovato la sua direzione, accompagnata da una visione internazionale della sua musica che lo ha portato negli scorsi anni a collaborare con artisti del calibro di Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura e Lil Tjay. Non è stata ancora resa pubblica la tracklist del progetto, che però ha una data d'uscita molto precisa: il 3 giugno si ritorna e tra i brani in attesa di essere scoperti, ci potrebbe essere qualche sorpresa estera. Nel frattempo, Capo Plaza ha reso ufficiale anche la sua relazione con la creator di TikTok Gaia Clerici, un rapporto che ha animato anche il pubblico sui social.

Tra i primi in Italia, dopo Sfera Ebbasta, a lanciarsi nel mercato musicale europeo, Capo Plaza ha vissuto e ha lamentato in parte la macchina del fango subita per il suo secondo episodio discografico "Plaza". Sebbene il disco sia stato certificato doppio disco di platino, sono state molte le critiche sui social ma anche tra i colleghi nella scena mainstream. L'astio tra lui e Luché, per esempio, sembra aver raggiunto almeno un pretesto musicale, dopo esser diventato virale sui social per un aneddoto su un feat mancato raccontato da quest'ultimo nel suo libro "Il giorno dopo". Eppure Plaza resta uno dei game changer del periodo d'oro della trap italiana.

Il ritorno del rapper, nei mesi estivi, è una scelta indirizzata a raccogliere tutto ciò che è stato lasciato indietro nella repack di "Plaza". Finalmente un pubblico pronto a riempire le discoteche e i club estivi, un ambiente perfetto per la diffusione live della sua musica, ma non solo. Dopo l'internazionalizzazione avvenuta in "Plaza" con la presenza di Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, ma anche il successo della scorsa estate con gli artisti Uk Tion Wayne e Russ Millions nel remix di "Body" con la presenza di Rondodasosa, adesso tutto porta a pensare a un mixtape che guardi al mercato europeo drill. Una scelta che camminerebbe anche sulle tracce ormai segnate qualche settimana fa da Sfera Ebbasta e il suo "Italiano". "Goyard" è l'assaggio, un banger drill che abbraccia le sonorità che Plaza aveva annunciato di voler seguire negli scorsi anni: adesso, la presenza anche di un mercato europeo in continua espansione potrebbe fare il resto.