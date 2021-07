"Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino". Sono i versi del rapper milanese Rondodasosa a riempire da settimane l'universo calcistico di TikTok, un vero e proprio inno dei contenuti sull'avventura europea dell'Italia, tale da aumentare le visualizzazioni del brano "Body Remix" della coppia Tiom Wayne e Russ Millions ora dopo ora. E come poteva non diventare un remix europeo, un ponte tra Italia e Inghilterra la canzone per la finale dell'europeo, disputata proprio tra gli azzurri e la nazionale dei Tre Leoni? A ricordarlo c'ha pensato anche il rapper, che prima della partita ha postato un video sull'applicazione cinese, indossando la maglietta dell'Italia e scommettendo sulla sua vittoria, contro il collega Uk che l'ha ospitato in una delle tracce drill più virali del momento.

Il successo su TikTok

Non poteva che esserci finale migliore per l'Italia, ma anche per Rondodasosa che culmina la cavalcata europea della sua strofa in "Body Remix", ripresa dal freestyle "Loubotin", con la vittoria proprio sull'Inghilterra. Un successo che molti creator, soprattutto della penisola, hanno voluto festeggiare inondando di video TikTok con in sottofondo il brano remixato del duo Uk Tiom Wayne e Russ Millions, arrivato adesso a oltre due milioni di visualizzazioni. Tra contenuti in cui venivano mostrati gli highlight della partita, dal gol di Bonucci al rigore parato di Donnarumma, ma soprattutto l'ormai noto fallo di Chiellini su Saka, il drop nel verso di Rondodasosa è diventato l'elemento essenziale dei video, con il rapper milanese che canta: "L'ho messa incinta di un baby Rondo, ora aspetta un bambino, arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino". Anche Khaby Lame, la star italiana di TikTok, ha repostato su Instagram il brano durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo.

Il significato di Body Remix

Dopo il successo di "Movie" di Rondodasosa con Central Cee, uno dei nuovi pilastri della garage drill Uk, la connessione musicale tra Inghilterra e Italia si fa sempre più spessa, e lo dimostra proprio il remix di "Body". La hit di Tiom Wayne e Russ Millions, pubblicata lo scorso 25 marzo sul portale Grm Daily, ha ormai raggiunto quasi 50 milioni di visualizzazioni, numeri quasi internazionali che hanno portato il duo britannico a espandere i propri confini, prima negli Stati Uniti con Fivio Foreign e poi in Italia con la coppia Capo Plaza – Rondodasosa. Nella versione italiana, il remix "spaghetti mafia" sembra perdere una dei suoi tratti identificativi, la connessione con l'afrotrap che aveva reso la canzone una hit da club, con le due collaborazioni italiane che rendono più dark la traccia, anche grazie al diverso approccio in termini di flow tra Capo Plaza e Rondodasosa. Se il primo cerca di seguire la vibe dance da african party del brano, con i continui riferimenti alla figura femminile e alla sensualità del suo corpo, molto più crudo ed estremo è l'approccio di Rondodasosa, che però manda un segnale nell'ultima strofa, quasi un rimando a ciò che succederà da lì a pochi mesi: "Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino".

Il testo di Body Remix

E-E-English girl named Fiona, big batty girl named Abiola (Mm-mm)

Body-ody shaped like Cola (Bah)

Back up, back up, bring it to the owner

Man, I'm still up on the roads, could’ve left (Bah, bah)

Still chattin' to my bros on the tech' (Mm-mm)

Fuck that, man, I don’t give a F (Boom, boom)

What, you wanna get smoked? Cigarette (Bah, bah, bah)

English, English girl named Fiona, African girl, Adeola

Body-ody shaped like Cola, back up back up, ayy, come closer

Vida loca (Bullet), high as a kite, never sober

Python, hit him with a Cobra

Free up my bro, Casanova (Free him up)

Badman persona, badman alone can control her (‘Trol her)

Sorry, sorry, your sis got bent over

Push in my ‘ood, take anaconda

Throwback like Ed Hardy

Stay fly, I'm high like Jeff Hardy

Wet, wet like tsu-tsunami (Wet, wet, wet)

Big Russ fuck up the punani

Pum, pum, turn up, I hit that raw

Felt this tip and she ball out "Lord"

Buss my ting in your gyal like crud

Pum, pum, wet up, everything mad

[Verse 2: Tion Wayne]

Yo, mm-mm, yo, yo, I got more than a mill' in savings (Mm-mm)

But you can still get shaven (Bow)

If I ever get caught by the paigons (Woo, woo)

Have my nank just wavin' (Boom)

Live my best life like I'm One Acen (Acen)

With my fist, love the altercation (Ayy)

But with my shank (Ayy), that's a combination (Ayy)

Gyal with a big back’s my weakness (Weakness)

But when I punch man, it’s grievous (Boom)

They'll play back the CCTV

When I banged him, my defence said "Jesus"

All my brothers gotta ball like the Lakers (Ayy)

Every time I see her arse "What the fuck?" (What the fuck?)

Every time I see that arch, it’s amazing (Mm-mm)

Me and Russ like Freddy and Jason (Bap, bap, bap)

Man, I'm still up on the roads, could've left (Bah, bah)

Still chattin' to my bros on the tech’ (Mm-mm)

Fuck that, man, I don't give a F (Boom, boom)

What, you wanna get smoked? Cigarette (Bah, bah, bah)

English, English girl named Fiona, African girl, Adeola

Body-ody shaped like Cola, back up back up, ayy, come closer

In Italy call my friend "Wagwan, what?"

Spaghetti mafia, yo bad gyal

Shawty, where you from? (Where you from?)

She's from Italia, tu vuoi il beef

Io non mangio maiale perché è haram, haram (Haram)

Chiamo mia madre per dire

Che ho sputato nel culo alla scena italiana

Bitcoin scam, wire, fraud

This bitch from Russia, Russ is my dawg (My dawg)

Don't rush, wait your turn

Catch a body, don't miss, no no

L'ho messa incinta di un baby Rondo

Ora aspetta un bambino

Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino

Man, I'm still up on the roads, could've left (Bah, bah)

Still chattin' to my bros on the tech' (Mm-mm)

Fuck that, man, I don't give a F (Boom, boom)

What, you wanna get smoked? Cigarette (Bah, bah, bah)

English, English girl named Fiona, African girl, Adeola

Body-ody shaped like Cola, back up back up, ayy, come closer

Ok, you don't know

Doppia chiamata da London

Body lo muove sveglio, non ho sonno

Meno amici ma ho più soldi sul conto

Italiano, Gucci, pasta

Lei c'ha un body definito e il booty bello grosso

I fra' in tuta di Lacoste

Sanno che tutto c'ha un costo

Ah, free mio brotha, in cella per cosa

Quaggiù si sa, la strada è una sola

E spendi e accendi, quattro ogni mezz'ora

Contando il cash, sto bello attento

Sì, trenta cecchini e mirano a me

Ok-ok, body, shake that ass, shawty

Ok-ok, fratelli pochi ma ho quelli buoni

Body, lei che muove bene il suo body

Io da dietro che non mi muovo

Muove il body e poi m'innamoro

Man, I'm still up on the roads, could've left (Bah, bah)

Still chattin' to my bros on the tech' (Mm-mm)

Fuck that, man, I don't give a F (Boom, boom)

What, you wanna get smoked? Cigarette (Bah, bah, bah)

English, English girl named Fiona, African girl, Adeola

Body-ody shaped like Cola, back up back up, ayy, come closer

La traduzione di Body Remix

E-E-ragazza inglese di nome Fiona, ragazza grande b di nome Abiola (Mm-mm)

Body-ody a forma di Cola (Bah)

Backup, backup, portalo al proprietario

Amico, sono ancora in viaggio, avrei potuto andarmene (Bah, bah)

Sto ancora chiacchierando con i miei fratelli sulla tecnologia' (Mm-mm)

Fanculo, amico, non me ne frega una F (Boom, boom)

Cosa, vuoi farti fumare? Sigaretta (Bah, bah, bah)

Inglese, ragazza inglese di nome Fiona, ragazza africana, Adeola

Body-ody a forma di Cola, torna indietro, ayy, vieni più vicino

Vida loca (Bullet), alta come un aquilone, mai sobria

Python, colpiscilo con un Cobra

Libera mio fratello, Casanova (Liberalo)

Personaggio cattivo, solo l'uomo cattivo può controllarla ("Trolla)

Scusa, scusa, tua sorella si è piegata

Spingi dentro il mio cibo, prendi l'anaconda

Ritorno al passato come Ed Hardy

Resta vola, sono fatto come Jeff Hardy

Bagnato, bagnato come lo tsunami (bagnato, bagnato, bagnato)

Big Russ fotte il punani

Pum, pum, alzati, ho colpito quel crudo

Ho sentito questo suggerimento e ha tirato fuori "Signore"

Bussare il mio nella tua ragazza come cruditè

Pum, pum, bagnato, tutto pazzo

Yo, mm-mm, yo, yo, ho risparmiato più di un milione (Mm-mm)

Ma puoi ancora raderti (arco)

Se mai vengo catturato dai paigons (Woo, woo)

La mia nank sta solo salutando (Boom)

Vivi la mia vita migliore come se fossi One Acen (Acen)

Con il mio pugno, amo l'alterco (Ayy)

Ma con il mio stinco (Ayy), questa è una combinazione (Ayy)

La ragazza con una grande schiena è la mia debolezza (debolezza)

Ma quando prendo a pugni l'uomo, è grave (Boom)

Riproducono la CCTV

Quando l'ho sbattuto, la mia difesa ha detto "Gesù"

Tutti i miei fratelli devono ballare come i Lakers (Ayy)

Ogni volta che vedo il suo culo "Che cazzo?" (Che cazzo?)

Ogni volta che vedo quell'arco, è incredibile (Mm-mm)

Io e Russ come Freddy e Jason (Bap, bap, bap)

Amico, sono ancora per strada, avrei potuto andarmene (Bah, bah)

Sto ancora chattando con i miei fratelli sulla tecnologia' (Mm-mm)

Fanculo, amico, non me ne frega una F (Boom, boom)

Cosa, vuoi farti fumare? Sigaretta (Bah, bah, bah)

Inglese, ragazza inglese di nome Fiona, ragazza africana, Adeola

Body-ody a forma di Cola, torna indietro, ayy, vieni più vicino

In Italia chiama il mio amico "Wagwan, cosa?"

Spaghetti mafia, yo bad gyal

Shawty, da dove vieni? (Di dove sei?)

Lei è italiana, tu vuoi il beef

Io non mangio maiale perché è haram, haram (Haram)

Chiamo mia madre per dire

Che ho sputato nel culo alla scena italiana

Truffa Bitcoin, filo, frode

Questa cagna dalla Russia, Russ è il mio amico (mio amico)

Non avere fretta, aspetta il tuo turno

Cattura un corpo, da non perdere, no no

L'ho messa incinta di un baby Rondo

Ora aspetta un bambino

Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino

Amico sono ancora per strada, avrei potuto andarmene (Bah, bah)

Sto ancora chiacchierando con i miei fratelli sulla tecnologia' (Mm-mm)

Fanculo, amico, non me ne frega una F (Boom, boom)

Cosa, vuoi farti fumare? Sigaretta (Bah, bah, bah)

Inglese, ragazza inglese di nome Fiona, ragazza africana, Adeola

Body-ody a forma di Cola, torna indietro, ayy, vieni più vicino

Ok, non lo sai

Doppia chiamata da Londra

Corpo lo muove sveglio, non ho sonno

Meno amici ma ho più soldi sul conto

Italiano, Gucci, pasta

Lei c'ha un body definito e il bottino bello grosso

I fra' in tuta di Lacoste

Sanno che tutto c'ha un costo

Ah, libero mio brotha, in cella per cosa

Quaggiù si sa, la strada è una sola

E spendi e accenti, quattro ogni mezz'ora

Contando il cash, sto bello attento

Sì, trenta cecchini e mirano a me

Ok-ok, corpo, scuoti quel culo, piccola

Ok-ok, fratelli pochi ma ho quelli buoni

Body, lei che si muove bene il suo body

Io da dietro che non mi muovo

Muove il body e poi m'innamoro

Amico, sono ancora per strada, avrei potuto andarmene (Bah, bah)

Sto ancora chiacchierando con i miei fratelli sulla tecnologia' (Mm-mm)

Fanculo, amico, non me ne frega una F (Boom, boom)

Cosa, vuoi farti fumare? Sigaretta (Bah, bah, bah)

Inglese, ragazza inglese di nome Fiona, ragazza africana, Adeola

Body-ody a forma di Cola, torna indietro, ayy, vieni più vicino