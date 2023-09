Bugo: “Morgan? Non è un cantante, non fa dischi da una vita. Non capisco perché lo invitino”

Il severo giudizio di Bugo dopo il recente “scandalo Morgan”, scoppiato dopo gli insulti che il musicista e giudice di X Factor ha rivolto al pubblico durante un concerto tenuto a Selinunte dedicato a Franco Battiato. Morgan ha insultato il pubblico, salvo poi scusarsi e definire l’episodio una “pessima caduta”. Intervistato dal Corriere della Sera, Bugo commenta quanto accaduto sul palco, anche alla luce del clamoroso precedente che si verificò tra i due al Festival di Sanremo 2020:

Quello lì a me non stupisce, basta vedere come si è comportato nei miei confronti. Si commenta da solo. Se uno grida “froci di m***a” dal palco è perché lo pensa. È inutile chiedere scusa dopo. Bisogna chiedere ai promoter perché invitano uno che non fa dischi da una vita, dunque non esiste discograficamente, e al pubblico perché è convinto di passare una bella serata andando a sentirlo. Non è un cantante, ma un personaggio, come Malgioglio. E non è un divulgatore. Le sue sono solo fandonie buttate lì.